Happy Plugs Air 1 Go, la Swedish fashion tech dans les oreilles

Happy Plugs annonce la sortie de son casque sans fil de quatrième génération, le Happy Plugs Air 1 Go. Conçu en Suède, le Happy Plugs Air 1 Go est un écouteur True Wireless abordable et riche en fonctionnalités conçu pour s’intégrer naturellement dans la vie quotidienne d’un jeune consommateur, à la recherche d’un véritable style de vie sans fil pour faire l’expérience de la musique et d’un superbe design.

Ce Happy Plugs est le plus petit et le plus léger possible pour offrir une expérience transparente et sans compromis avec un appariement rapide, l’Air 1 Go comprend une connectivité Bluetooth, un microphone intégré et 14 commandes tactiles uniques pour un accès rapide et facile à l’assistant de votre appareil, le contenu multimédia ainsi que le contrôle des appels, des pistes et du volume.



“Nous avons créé l’Air 1 pour le consommateur qui veut faire le saut vers le sans fil”, explique Andreas Vural, fondateur de Happy Plugs. “Nous avons combiné notre expérience de la technologie sans fil avec une forme élégante et une portabilité qui restent fidèles à l’esprit Happy Plugs de la technologie et du design de la mode.”

Que vous soyez en déplacement, en plein air ou en salle de sport, Happy Plugs Air 1 Go est conçu pour tenir confortablement dans vos oreilles pendant des heures d’écoute. Le Les écouteurs sont livrés avec trois manchons supplémentaires en silicone pour un ajustement sûr et une étanchéité parfaite pour une expérience audio améliorée. est livré avec un étui de charge, 3 paires d’embouts en silicone, un câble de chargement micro-USB et fonctionne avec tous les appareils iOS et Android.

Happy Plugs Air 1 Go, 49,99 €, disponibles sur www.happyplugs.com à partir du 20 mai 2020.