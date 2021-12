Hamilton à l’heure d’Hollywood

Récompensée pour son travail sur les personnages des séries Mad Men, Deadwood ou encore Why Women Kill, Janie Bryant est devenue experte dans l’art d’utiliser le pouvoir des costumes pour plonger les téléspectateurs dans une autre époque. Avec un souci extraordinaire du détail et une passion pour la documentation, elle leur confère une authenticité qui permet au passé de prendre une forme contemporaine. « Au cinéma, nous utilisons la mode pour définir un cadre narratif et le caractère d’un personnage avant même que le dialogue ne commence, explique Janie. Cette collection capsule incarne ce moyen d’expression dynamique, avec des montres qui réinventent la relation entre passé, présent et futur. »



Janie Bryant est une costumière récompensée aux Emmy Awards, célèbre pour son travail sur les séries télévisées américaines Mad Men (AMC TV) et Deadwood (HBO). Plus récemment, elle a travaillé sur deux saisons de Why Women Kill, une comédie dramatique qui se déroule sur plusieurs époques, et sur Y: 1883, le préquel très attendu de la série Yellowstone (Paramount). Réputée pour sa capacité à donner vie au passé à l’écran, les costumes de Janie étoffent des personnages authentiques auxquels on peut facilement s’identifier. Cette nouvelle collaboration permet à Janie, lauréate du Hamilton Behind the Camera Award, de réinterpréter d’emblématiques garde-temps pour aujourd’hui et demain.

Réinventées pour célébrer leurs origines dans un esprit contemporain, ces montres se déclinent chacune dans deux nouveaux habillages : un pour aujourd’hui et un pour demain. « Pour nous, les montres font bien plus que donner l’heure : elles racontent une histoire qui se conjugue au passé, au présent et au futur, résume le PDG de Hamilton, Vivian Stauffer. Ce partenariat avec Janie a été l’occasion unique de renouveler notre sélection emblématique pour la projeter vers l’avenir sans oublier son passé. En observant notre héritage à travers un prisme inédit, nous avons pu créer une véritable capsule. »

Janie Bryant a d’abord offert à l’Intra-Matic Automatique Chronographe un look enveloppant en associant ses fonctions pratiques de chronographe à de délicates aiguilles avec revêtement PVD couleur or beige et un bracelet en cuir rose soft-touch. Cette montre inspirée de l’année 1968 est prête tant pour des tours de piste ou une virée en ville : c’est la pièce maîtresse de votre nouveau style signature.

Lancée en 1937, la silhouette Art déco polyvalente de l’Ardmore Quartz a été sublimée pour l’époque moderne avec des couleurs neutres et des textures séduisantes. Un cadran opalin blanc argenté constitue la toile de fond idéale de ses indications lumineuses couleur or jaune et de son boîtier assorti. Janie Bryant marie avec équilibre le charme rétro inhérent à la montre, dont le design original des années 1950 s’inspire de nos montres pendentifs du début du XXe siècle, à une touche de fantaisie. Un boîtier couleur prune intense confère à cette montre une personnalité attachante et unique.

Si, pour Janie Bryant, le monde d’aujourd’hui se caractérise par son élégance feutrée, celui de demain brille d’un éclat éblouissant. Bracelets en cuir métallisé, textures lisses et tonalités froides font voyager nos modèles historiques dans le futur. Lignes droites et couleurs neutres équilibrent cette impression de luxe pour donner à chaque pièce une fonctionnalité moderne qui leur permet de nous suivre dans tous nos rêves. Mêlant des éléments de toutes les époques, ces superbes montres sont prêtes à découvrir leur destin. Avec son bracelet en cuir doré scintillant assorti à ses compteurs lumineux couleur or, l’Intra-Matic Automatique Chronographe se transforme en un phare qui nous guide dans la nuit. Contrastant avec le cadran noir, les couleurs métallisées célèbrent nos réussites et notre engagement constant au service de l’innovation.

Janie Bryant offre à la sophistiquée Ardmore Quartz un relooking éblouissant avec un bracelet en cuir argenté métallisé. Un boîtier et un cadran argentés polis classiques contrebalancent ce tourbillon de lumière pour un look flatteur à la fois chic et ludique. Juxtaposition de lumière et d’ombre, la délicate Lady Hamilton Vintage Quartz offre une profondeur saisissante. Illuminez l’obscurité avec son cadran soleillé argenté rehaussé d’orbes couleur or jaune. Un bracelet chaîne avec revêtement PVD noir met en valeur les ombres qui s’y déploient dans un mélange attentif, là aussi, de pragmatisme et d’élégance pour le jour et la nuit.