Halo Infinite multijoueurs, parfait pour fêter le 20e anniversaire de la Xbox

Les médecins signalent une augmentation des arrêts maladie en ce moment.

Microsoft a officiellement annoncé la sortie anticipée du multijoueur Halo Infinite, le dernier volet de la série très populaire, mis en ligne tôt pour célébrer le 20e anniversaire de la Xbox.

Le multijoueur Halo Infinite était initialement prévu pour une sortie le 8 décembre, mais le week-end dernier, de nombreuses fuites ont indiqué que le jeu était présenté lors de l’événement du 20e anniversaire de la Xbox de Microsoft – suggérant en grande partie qu’il serait accéléré sur les consoles Xbox et les plates-formes de jeu PC partout.

Nous y voilà : Halo Infinite est maintenant disponible pour jouer sur Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S, ainsi que sur PC Windows. La version bêta mise à disposition le 15 novembre sera toujours lancée dans son intégralité le 8 décembre prochain, tous les progrès réalisés jusqu’à cette date étant reportés. Il s’agit d’une installation de 25 Go sur les consoles Xbox et de 26 Go sur les PC via Steam.

La première saison de Halo Infinite s’appelle Heroes of Reach et se déroulera jusqu’en mai 2022. Elle ne propose pas de modes de création de joueur coopératif ou Forge à ce stade. Mais le développeur 343 Industries a promis que cela viendradans les saisons deux et trois.

C’est une excellente nouvelle pour les joueurs, d’autant plus que certains problèmes de démarrage initiaux affectant le jeu seraient désormais résolus. De plus, avec le Black Friday 2021 à l’horizon, de bonnes affaires sur console Xbox pourraient être en approche.