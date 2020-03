Half-Life: Alyx offert avec l’achat du casque Vive Cosmos Elite

Chaque casque Cosmos Elite précommandé ou acheté donnera droit à un accès au téléchargement du nouveau jeu en VR de la franchise à succès du studio Valve. Le casque VIVE Cosmos Elite est disponible dans le monde entier depuis aujourd’hui.

HTC VIVE annonce que les acquéreurs de son tout nouveau casque VIVE Cosmos Elite recevront en plus, en exclusivité, le jeu de réalité virtuelle Half-Life: Alyx du studio Valve. Pour répondre aux besoins des amateurs de divertissement en VR les plus exigeants, le Vive Cosmos Elite allie les performances du suivi externe à la flexibilité de la plate-forme Cosmos. Ce nouveau casque sera commercialisé dans le monde entier le 18 mars.

Le titre Half-Life: Alyx est le nouvel opus de la franchise éponyme à succès, proposé dans sa version intégrale. Conçu à 100% pour la réalité virtuelle, Half-Life: Alyx reprend les codes des titres précédents : exploration à travers le monde, résolution d’énigmes, combats et histoire entretenant des liens avec les personnages emblématiques de l’univers Half-Life. Les acquéreurs de Vive Cosmos Elite recevront un code cadeau par email qui déverrouillera le jeu lors de son lancement le 23 mars.

« Depuis que nous avons introduit VIVE sur le marché, l’industrie réclame un titre VR novateur. Avec Alyx, nous pensons que Valve offre une expérience et une expertise qui permettront de faire avancer le gameplay VR. Félicitation à l’équipe Vive pour ce lancement ». souligne Yves Maitre, CEO, HTC. « Half-Life : Alyx repousse les limites du jeu immersif avec une expérience VR à couper le souffle, pleine de dangers et de tensions, luttant contre le Cartel dans des confrontations mortelles. J’ai hâte de voir combien de personnes profiteront de ce jeu sur le Vive Cosmos Elite » explique Graham Wheeler, General Manager EMEA, HTC Vive.

Le Vive Cosmos est un casque de VR haut de gamme pour PC, adaptable et capable d’évoluer au fil du temps puisqu’il est possible de remplacer sa façade avant, ou de lui adjoindre divers accessoires Vive tels que l’adaptateur sans fil (Vive Wireless Adapter). Chaque casque Cosmos offre la qualité visuelle impressionnante qui a fait la réputation de Vive (résolution combinée 2880 x 1700 pixels) et offre, pour un confort maximal, une modularité inédite puisqu’il est capable de faire basculer l’utilisateur entre l’univers virtuel et le monde réel, avec une grande fluidité.

En complément des fonctionnalités de la gamme Cosmos, le casque Vive Cosmos Elite dispose d’une faceplate de tracking externe préinstallée, de deux stations de base SteamVR, ainsi que de deux contrôleurs Vive. La faceplate de tracking externe est compatible avec les versions 1.0 et 2.0 de la station de base, ainsi qu’avec les contrôleurs Vive ou Vive Pro d’origine, et est facile à remplacer par la faceplate de tracking d’origine inside/out fournie avec le Vive Cosmos.

Les utilisateurs de la station de base Lighthouse bénéficieront de la puissance et de la précision du système de suivi des mouvements SteamVR avec leur casque Cosmos Elite. Ce dernier prend également en charge l’écosystème de périphériques Vive, notamment l’adaptateur sans fil pour s’émanciper de tout câble, ou encore le Vive Tracker qui offre une liberté de mouvements jamais vue pour les commandes de VR.

Le bundle Vive Cosmos Elite sera commercialisé à compter du 18 mars pour 999 € dans le monde entier.