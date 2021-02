Haku, une vodka japonaise artisanale signée Suntory

Après son gin Roku, la Maison Suntory dévoile Haku, vodka japonaise artisanale élaborée dans le respect de la nature et l’esprit du Japon, fidèle à la vision de Shinjiro Torii, fondateur de Suntory. Cette vodka Haku est élaborée à partir de riz blanc japonais (Hakumai) et filtrée au charbon de bambou après distillation. Ce procédé de fabrication unique lui confère un caractère doux, rond et subtil.

Le nom Haku célèbre l’origine et l’artisanat de cette vodka premium japonaise. Le kanji (caractère japonais) de Haku signifie « blanc ». La subtilité de la langue japonaise donne souvent aux kanjis différentesinterprétations. Enraciné parce qu’il fait référence à « Hakumai » (白米), riz blanc japonais, l’origine du liquide. Élevé parce qu’il évoque « Junpaku » (純白), « intact » et « brillant », un hommage à la création de cette vodka transpa-rente, pure et éclatante qui est filtrée soigneusement à travers du charbon de bambou pour obtenir un goût incomparablement léger, rond et délicatement doux.Haku est le résultat du savoir-faire unique perpétué par les artisans de la Maison Suntory, dont la création et la perfection ont été façonnées depuis plus de 100 ans.Lu comme « shiro », il veut tout simplement dire « blanc ». Mais lu comme « haku », il prend une connotation intentionnellement plus« enracinée » et « élevée ».

La bouteille Haku illustre parfaitement l’esthétique traditionnelle japonaise, mariage d’une modernité en évolution à un design japonais subtil et minimaliste, sans ornement inutile. Les lignes arrondies de la bouteille représentent un ruisseau qui scintille dans la nature nippone et ses quatre saisons. L’étiquette, imprimée sur du papier washi « junpaku » (blanc pur) traduit la beauté du riz blanc japonais, le cœur de cette vodka. La calligraphie kanji « Haku » est quant à elle tracée en encre sumi de couleur rouge et or, dans le pur respect du style japonais.

La vodka Haku est élaborée à partir d’ingrédients traditionnels et selon un procédé de fabrication unique. Tout commence à Kagoshima (Kyushu), région réputée pour son savoir-faire dans l’élaboration d’alcool de riz. Le riz blanc (hakumai), symbole du Japon et reconnu pour ses qualités qui confèrent à Haku un goût rond et sucré, y est fermenté avec du riz à koji pour obtenir un brassin. Ce brassin est ensuite distillé dans des alambics pour créer de l’alcool de riz. L’alcool ainsi obtenu est distillé une seconde fois au cours de deux procédés différents afin d’obtenir saveur et volume, avant d’être assemblé à Osaka, dans« l’atelier des liqueurs » de la Maison Suntory. Ce procédé propre à la marque préserve et renforce le goût subtil et délicatement sucré du riz.

La création unique d’Haku continue avec la filtration sur charbon de bambou, une méthode exclusive dont la Maison Suntory est propriétaire et qui est l’un des principes fondamentaux de la culture nippone. Le charbon absorbe les impuretés présentes dans le distillat, élimi-nant ainsi tout ce qui pourrait nuire à son goût. C’est cette particularité qui donne à Haku sa saveur pure, tandis que les minéraux du charbon de bambou lui apportent un caractère remarquablement doux et moelleux.

Suntory Haku, 39 €.