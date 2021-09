Haier FD70 série 7, de l’intelligence artificielle dans le frigo

Même avec une gestion méticuleuse de son garde-manger, difficile d’empêcher certaines courses de se détériorer. Et il n’y a rien de tel qu’une pincée de poivrons pourris pour vous faire sentir flétri. Pour un refroidissement intelligent qui garde les aliments frais plus longtemps, essayez le FD70 Series 7 de Haier.

Proposées dans plusieurs teintes sobres, les doubles portes du réfrigérateur Wi-Fi abritent bien plus que de l’air froid. Répondez à un quiz sur vos habitudes d’achat dans l’application partenaire hOn et, comme le cousin culinaire de Hal 9000, et le frigo aura recours à l’intelligence artificielle pour anticiper les horaires de température – vous pouvez donc toujours vous attendre à un accueil glacial lorsque vous revenez avec vos sacs. Vous pouvez également définir le contenu du compartiment « Ma zone » pour un refroidissement personnalisé, ou suivre des recettes intégrées à l’application et laisser le FD70 définir le niveau correct pour chaque étape de la préparation. L’éclairage LED à l’intérieur permet de localiser facilement les ingrédients, tandis que la circulation Air Surround assure une fraîcheur sans gel. Il existe même une zone d’humidité dédiée aux fruits plus juteux.