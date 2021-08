HA-A11T, les nouveaux écouteurs true wireless à prix sage de JVC

JVC présente un nouveau modèle d’écouteurs true wireless, les HA-A11T. Avec un design similaire aux HA-A10T, cette nouvelle version table en premier lieu sur l’autonomie des écouteurs qui a nettement été revue à la hausse : 28 heures dont 8 heures pour les écouteurs et 20 heures pour le boitier de recharge.

3 embouts “type ouvert” de taille S, M et L sont disponibles afin d’avoir un ajustement parfait, ainsi que 2 tailles d’embouts à mémoire de forme S/M pour un confort optimal.

La connectivité fait également un pas en avant, avec un bouton Power et volume placé sur chaque écouteur, et le microphone placé sur l’écouteurs gauche.

Contrairement à ses prédécesseurs, les écouteurs HA-A11T peuvent s’utiliser individuellement (l’écouteur droit comme le gauche), et on trouve deux nouvelles fonctionnalités : le mode sonore ambiant ainsi que l’annulation du bruit (notamment lors des appels).

JVC HA-A11T, 64,99 €