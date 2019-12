GTA Online : célébrez les fêtes en Supersportive Grotti Furia

Gardez un œil sur GTA Online pour décrocher quelques cadeaux festifs… Pendant les fêtes de fin d’année, vous avez en effet lma possibilité de remporter gratuitement des combinaisons festives, des feux d’artifice, des miniguns, des en-cas, des protections et de nouveaux joujoux. Et ne manquez pas des cadeaux explosifs jusqu’au réveillon du Nouvel An : connectez-vous chaque jour pour voir ce qui vous attend sous votre sapin.

Ces courbes sensuelles. Cette élégance parfaite. Cette soif de vitesse ardente et insatiable. Vous ne savez que faire, ni comment réagir. C’est le coup de foudre total. Et avec une monocoque Grotti pareille, n’ayez pas honte de rougir. La supersportive Grotti Furia est maintenant disponible chez Legendary Motorsport. Utilisez-la pour partir en virée ou pour vous échapper lors de votre prochain braquage du casino.

Los Santos célèbre aussi les fêtes de fin d’année en grande pompe. Les entreprises de la région, y compris le Diamond Casino & Hôtel, ont décoré leurs halls d’entrée de sapins gigantesques, de houx et de guirlandes lumineuses. Les commerçants au détail sont devenus à moitié fous à force de mettre en rayon des tonnes de vêtements, d’accessoires et d’armes sur le thème des fêtes. Et l’équipe météo complètement givrée de Weazel News a même annoncé des chutes de neige exceptionnelles pour ces prochains jours. Oui, vous et vos amis pourrez en profiter pour vous lancer dans de bonnes vieilles batailles de boules de neige.

N’oubliez pas de vous connecter le 25 décembre pour recevoir un paquet encore plus gros, dans lequel un char d’assaut téléguidé Invasion pacifique totalement gratuit, entièrement armé et extrêmement dangereux vous attend de la part de Warstock Cache & Carry. Votre plus grand rêve devient réalité.



Jouez aussi à GTA Online à tout moment avant le 1er janvier pour récupérer gratuitement des vêtements spéciaux pour les fêtes, dont les pyjamas violet à carreaux et rouge à volutes, en plus des pulls Burger Shot et festif massacre vert. Comme ça, vous ne manquerez pas de style à la prochaine soirée annuelle de pulls moches.



N’oubliez pas non plus de faire tourner la roue de la fortune dans le hall du Diamond Casino & Hôtel une fois par jour pour tenter de gagner des GTA$, des RP, des vêtements et bien plus. Cette semaine, le Diamond célèbre la fin d’année avec deux grands prix : l’Ocelot Ardent de saison, avec son motif Décorations de Noël, à partir du 19 décembre et la Vapid Clique, accompagnée de son motif Le déClique de Noël, le jour de Noël.