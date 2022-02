Grundig lance le premier lave-linge avec filtre à microplastiques intégré

La France est le principal consommateur de plastique avec 4,8 M de tonnes par an. A l’échelle mondiale, ce ne sont pas moins de 14 millions de tonnes de plastiques par an qui finissent dans les océans. Nous avons conscience du rôle essentiel que les océans jouent dans la régulation du climat. Pourtant, depuis plusieurs années, on s’aperçoit que leur état ne cesse de se dégrader.

La marque Grundig déjà très engagée dans la démarche éco-responsable, dévoile aujourd’hui le premier lave-linge avec filtre à microplastiques intégré. Ce lave-linge, équipé de la technologie FiberCatcher, capture jusqu’à 90 % des microfibres pendant les cycles de lavage des vêtements synthétiques et permet de briser le cycle des microplastiques dès le lavage à la maison. Une véritable innovation mondiale permettant de réduire son impact environnemental et ainsi participer à la préservation des océans.