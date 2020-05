Grand Theft Auto V : Édition Premium disponible gratuitement sur la boutique Epic Games du 14 au 21 mai

Pour une durée limitée, obtenez Grand Theft Auto V : Édition Premium gratuitement sur la boutique Epic Games. L’offre est valable jusqu’au 21 mai à 17 h. Vous pourrez continuer de profiter de votre jeu même à l’issue de cette période.

Grand Theft Auto V : Édition Premium inclut l’histoire complète de Grand Theft Auto V, un accès gratuit au monde en perpétuelle évolution de Grand Theft Auto Online, ainsi qu’aux améliorations de gameplay et au contenu existants et à venir, dont Le Braquage du Diamond Casino, Guerre d’arène, Nuits blanches et marché noir, le Braquage de la fin du monde, Trafic d’armes, Contrebande organisée, Motos, boulots, bobos et bien plus encore.

Cette édition inclut également le Pack d’entrée dans le monde criminel, le moyen le plus rapide de lancer votre empire criminel dans GTA Online : vous aurez accès à des propriétés, des lieux de production, des armes, des véhicules et plus. De plus, si vous ne possédiez pas le Pack d’entrée jusque-là, vous recevrez un bonus de 1 000 000 GTA$ dans un délai de 7 à 10 jours après la création de votre personnage dans GTA Online.

Si vous voulez profiter d’autres bonus de GTA$ dans GTA Online, les abonnés Twitch Prime qui associent leur compte Rockstar Games Social Club recevront 1 000 000 GTA$ supplémentaires, ainsi que la salle d’arcade Pixel Pete’s et d’autres avantages, dont des promotions exclusives sur une sélection de véhicules. De plus, nous récompensons tous les joueurs qui se connectent et jouent à GTA Online dans le courant du mois de mai avec un bonus unique de 500 000 GTA$. Pour tout savoir sur les derniers bonus de GTA Online, rendez-vous sur la page Évènements du Social Club.

Pour pouvoir récupérer GTAV sur votre compte Epic Games, assurez-vous d’avoir activé l’authentification à deux facteurs, qui protège votre compte contre les accès indésirables. De plus, pour activer la vérification en deux étapes sur votre compte Social Club, rendez-vous sur https://fr.socialclub.rockstargames.com/settings/mfa.