Grado RS1x, un casque qui envoie du bois

Le casque RS1x de Grado enveloppe vos oreilles dans trois types de bois

Certains disent que vous pouvez ressentir les vibrations de la terre en serrant les arbres dans vos bras. Vous n’aimez pas faire des câlins à des troncs ? Pour des mélodies naturelles aux racines old-school, essayez le dernier casque de référence de Grado.

Équipés du pilote X de quatrième génération de l’aficionado audio, ce RS1x sont enveloppées dans un trio d’essences de bois. Mise à jour du RS1 auparavant livré avec une coque en acajou, ce RS1x dispose désormais d’un manchon en érable, d’un noyau en chanvre et d’un anneau extérieur en cocobolo. Comme le sait tout menuisier digne de ce nom, combiner trois types de bois n’est pas une mince affaire. Le faire d’une manière qui produise une belle signature sonore sans éclats sonores ? C’est l’étoffe d’un maître artisan.

Plus qu’un simple placage, cette finition est conçue pour maximiser la qualité tonale des haut-parleurs de 50 mm à l’intérieur. Grado travaille le bois depuis longtemps, mais c’est la première fois que ses X Drivers sont logés dans ce matériau. Grado estime que ce combo extrait des «capacités tonales chaleureuses et enveloppantes» du haut-parleur à l’intérieur (seulement le quatrième de la société en 30 ans d’histoire). Comptez 750 $ pour vous l’offrir.

Sinon, le RS2x légèrement plus abordable (550 $) marie érable et chanvre pour tirer le meilleur parti de son driver dynamique 44 mm plus petit (mais toujours substantiel). Les deux drivers ont été réglés pour s’adapter à leurs boîtiers spécifiques. Ils bénéficient également d’une puissance magnétique accrue, de bobines acoustiques plus légères et de diaphragmes reconfigurés. Le résultat de tout ce bricolage minutieux ? Connectez-vous à une source audio via le câble à 8 conducteurs et vous devriez entendre des mélodies riches et les médiums renommés de Grado. Ce qui vaut mieux que de coller l’oreille contre un arbre.