GPS, Autonomie, bouton Action… Les secrets de l’Apple Watch Ultra

L’Apple Watch Ultra est un nouveau départ pour Apple Watch. Nous avons parlé à Apple de la façon dont a été développée le GPS bi-fréquence de la Watch Ultra, la durée de vie de la batterie avancée et la raison du bouton d’action.

Apple Watch Ultra est la première refonte majeure de l’Apple Watch telle que nous la connaissons. Quand Apple a suggéré que Stuff soit assis – enfin, virtuellement – ​​avec trois de ses vice-présidents pour poser des questions sur les principaux capteurs du nouvel appareil, nous avons sauté sur l’occasion.

Nous avons parlé à Stan Ng, vice-président du marketing Apple Watch, Ron Huang, vice-président de la détection et de la connectivité et enfin Jay Blahnik, vice-président des technologies de fitness.

Mais sept ans après le début de la vie d’Apple Watch, pourquoi est-ce le bon moment pour Ultra ? “Au fil des ans, nous avons entendu des clients nous dire qu’ils souhaitaient utiliser Apple Watch pour leurs aventures extrêmes”, explique Stan Ng. “Nous voulions créer une montre qui serait un outil significatif [et c’est] quelque chose que nous développons depuis plusieurs années maintenant. Il était motivé par trois cas d’utilisation : l’athlétisme d’endurance, l’aventure en plein air et l’exploration de l’océan. »

Il est temps d’agir

Le bouton d’action est l’une des nouvelles fonctionnalités clés de Watch Ultra – mais pourquoi avoir un bouton dédié ? “Quand nous avons pensé à l’athlète d’ultra-endurance, il était très logique d’avoir un bouton [que vous pouvez] dédier pour faire des choses [comme un démarrage de précision ou des segments] pendant une séance d’entraînement sans toucher l’écran”, explique le gourou du fitness Jay Blanik.

« Si vous créez un entraînement personnalisé ; disons que vous avez un échauffement ouvert et que vous effectuez des intervalles de 30 secondes suivis de récupérations d’une minute et que vous souhaitez dépasser une récupération ou un intervalle. Vous pouvez le faire manuellement en appuyant sur le bouton d’action. Lorsque vous faites ces entraînements personnalisés, vous ne voulez vraiment pas avoir à regarder l’écran.

Une fonction multisport aide les athlètes à faire n’importe quelle configuration de natation, de vélo et de course à pied et la montre détectera automatiquement quand vous faites ces activités. «Mais nous savons qu’il y a des athlètes d’endurance qui sont très, très pointilleux sur l’heure exacte à laquelle ils considèrent que leur natation s’arrête et que leur temps de transition commence, puis leur randonnée à vélo commence. Vous pouvez donc même basculer cela en mode manuel et utiliser le bouton d’action [pour cela] », poursuit Blahnik.

Vous pouvez également utiliser le bouton pour obtenir une heure de début précise plutôt que d’avoir à regarder l’écran, tandis que l’écran de la Watch Ultra est capable d’afficher six mesures à la fois.

“Alors peut-être que vous voulez du temps, du rythme, de la fréquence cardiaque à distance, mais vous voulez aussi, à certains moments de la course, vous concentrer sur nos nouvelles mesures de course comme l’oscillation verticale et le temps de contact avec le sol et la longueur de la foulée. Vous pouvez avoir un écran secondaire qui, avec un simple défilement de la couronne numérique, bascule vers cet écran.

Double GPS

L’une des principales améliorations de Watch Ultra est son double GPS. Comme vous le savez, tout le monde utilise et compte sur le GPS depuis très longtemps et la plupart d’entre eux ont été sur l’ancienne fréquence L1, qui a presque 50 ans, un projet lancé par le département américain de la Défense en 1973 et ouvert mis à la disposition du public une décennie plus tard.

L5 est la technologie de mise à niveau du GPS et a été déployée ces dernières années. Les deux fréquences se complètent. L5 est apparu dans plus d’appareils au cours des dernières années, mais il s’agissait d’une sélection limitée de smartphones ainsi que d’appareils spécifiques comme les trackers d’aventure GPSMAP dédiés de Garmin.

« Si vous réfléchissez au fonctionnement du GPS, nous calculons la distance entre vous et les satellites qui se trouvent à 20 000 kilomètres au-dessus de vous », explique Ron Huang. «Ils le font en faisant un chronométrage très précis entre les satellites et votre montre avec ces signaux qui voyagent à la vitesse de la lumière. Il est donc facilement perturbé et facile de commettre des erreurs dues à des choses comme le passage à travers différentes couches de l’atmosphère. Il y a une bande particulière de l’atmosphère appelée l’ionsphère qui a beaucoup de plasma qui perturbe les ondes radio par exemple. Étant donné que L1 et L5 sont distants de 400 MHz, vous pouvez corriger indépendamment ce type d’effet.



“Mais cela devient vraiment spécial lorsque vous le combinez avec [nos] algorithmes personnalisés. Ainsi, par exemple, nous surveillons et modélisons l’ensemble de votre balancement de bras pendant que vous courez afin que nous ne saisissions pas la vitesse de votre balancement de bras, mais la vitesse de votre course.

Blahnik cite également l’exemple du marathon de Boston comme exemple d’environnement urbain dense où la montre peut prendre tout son sens “parce qu’une bonne proportion se déroule en pleine ville… au milieu des gratte-ciel où la L1 peut être compromise .”

Atteindre les 60 heures

La durée de vie de la batterie était un autre domaine clé pendant le développement de Watch Ultra. Elle tient12 heures d’entraînement en mode standard “ce qui est bien sûr bien plus que suffisant pour n’importe quel marathon traditionnel et, pour de nombreuses personnes [12 heures] les emmène dans cette distance d’ultra-marathon”, explique Blahnik.

Lorsqu’il sera disponible via une mise à jour ultérieure, le mode aventure de plusieurs jours “60 heures” pourra suivre environ 15 heures d’entraînement au cours de cette période de 60 heures. Il n’y a pas encore de date de sortie pour cela, bien que nous ayons demandé à notre panel quand cela pourrait apparaître.

Blahnik explique en quoi ce mode sera utile aux athlètes d’endurance : “Il y a 15 heures d’entraînement dans ces 60 heures. Mais si vous n’avez pas besoin de passer les 60 heures complètes et que vous vouliez simplement vous entraîner, vous commencez vraiment à atteindre de gros chiffres dans cette plage de plus de 20 heures et nous sommes ravis de voir toutes les façons dont notre les athlètes d’endurance en profiteront. C’est idéal pour des choses comme une course Ironman, car nous pensons que la plupart des athlètes seraient en mesure de terminer une course Ironman. ”

Vous pourrez activer le mode faible consommation dans l’application Apple Watch sur votre iPhone. “Si vous allez dans la section d’entraînement, il y a un nouveau commutateur qui dit de réduire la fréquence cardiaque pendant les entraînements et si vous l’activez, c’est ainsi que vous vous mettez dans ce mode d’aventure de plusieurs jours [60 heures]. Le commutateur n’est applicable que si vous mettez la montre [elle-même] en mode basse consommation.

Huang explique comment le GPS est affecté par les modes basse consommation. “Généralement, lors d’un entraînement comme une randonnée, nous exécutons le GPS une fois par seconde. Mais nous avons rappelé cela pour ne courir qu’une fois toutes les deux minutes.

Sur la bonne voie

Mais malgré le taux d’échantillonnage GPS plus faible, Huang affirme que vos données d’itinéraire et votre distance ne seront pas compromises. “Nous utilisons le gyroscope et l’accéléromètre [ainsi que] les données d’élévation de la carte pour savoir à quel point vous êtes droit entre ces deux points. Et si vous faites de la randonnée sur un sentier pour lequel nous avons des données cartographiques, nous ferons correspondre la carte et nous alignerons sur le sentier pour vous donner tous les crédits, y compris les petites réductions et les virages que vous faites. Sans données de piste, nous utilisons toujours cette métrique de rectitude pour comprendre que vous ne parcourez pas une distance linéaire entre les deux points, mais que vous faites en fait tous les méandres, ce qui vous en donne le mérite.

Backtrack en fait également partie, la nouvelle fonctionnalité de l’application Compass vous permettant de revenir sur vos pas si vous vous perdez. Mais, comme le souligne Huang, souvent vous ne savez pas que vous êtes perdu jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Donc Backtrack inclut un mode automatique que Huang appelle un “filet de sécurité”

«Nous examinons les signaux Wi-Fi parce que lorsqu’il n’y a pas de Wi-Fi aujourd’hui, il est probable qu’il s’agisse d’une nature sauvage et examinons votre historique d’utilisation passée pour voir s’il s’agit d’un endroit où vous êtes déjà allé. Il se souviendra même du moment où vous êtes passé de la conduite à la marche, car c’est [probablement là] nous voulons revenir. Ainsi, lorsque Apple Watch Ultra détecte [ceci], il commence automatiquement à enregistrer la trace pour vous. Nous pouvons le faire avec un impact très minime sur la batterie.

Nous demandons également comment les données cellulaires affectent la durée de vie de la batterie. “Rester enregistré sur le réseau cellulaire coûte assez cher du point de vue [de la durée de vie de la batterie], n’est-ce pas ?” dit Huang. “Et donc, ce que nous faisons dans ce mode, ce n’est pas rester connecté tout le temps. Mais lorsque vous lancez une application qui souhaite utiliser des données, qu’il s’agisse d’une application téléphonique ou de données, etc., nous nous connectons à la demande.

“Et l’équipe a fait beaucoup de travail pour s’assurer que la connexion peut être aussi rapide que possible. Mais bien sûr, en plus de cela, les applications que vous lancez en arrière-plan… reçoivent également des push [notifications]. Vous voulez les obtenir même en mode basse consommation. Et donc, ce que nous faisons, c’est que périodiquement la montre se réenregistre sur le réseau, récupère vos données et coupe à nouveau le cellulaire.

Sous les flots

La Watch Ultra est conçue pour les activités aquatiques, y compris la plongée, et lorsque vous l’immergez, l’application Depth vous montrera à quelle profondeur vous vous trouvez. “Ceci est basé non seulement sur le capteur de pression, mais il est combiné avec l’accéléromètre, le gyroscope et même l’écran tactile pour aider à déterminer si votre montre est dans l’air ou dans l’eau”, ajoute Huang. “Lorsque vous êtes dans l’eau, toute l’expérience démarre automatiquement [lorsque vous êtes à plus d’un mètre] et s’adapte à votre sport et à votre activité. Et lorsque vous sortez de l’eau, il revient automatiquement à votre cadran de montre ordinaire. Nous avons un capteur de température de l’eau dédié pour lequel nous avons beaucoup travaillé sur les algorithmes afin que [lorsque vous] plongez dans l’eau, nous rattrapions très rapidement la température réelle de l’eau.

Huang explique comment pour les sports nautiques, l’équipe a construit un traîneau aquatique de 23 pieds de long pour tester Watch Ultra afin qu’ils puissent accélérer l’Apple Watch jusqu’à 45 miles par heure pour s’assurer qu’il peut gérer toutes les forces présentes lors de ces activités. « C’est différent des deux capteurs de température que nous utilisons pour la température nocturne du poignet. Ceux-ci sont en fait à des endroits différents. Ces deux capteurs de température – l’un est sur le cristal avant supérieur, l’autre sur le cristal arrière touchant votre poignet. Le capteur de température de l’eau se trouve en fait dans ce petit trou au-dessus de la couronne – cette ouverture permet en fait à la fois le capteur de température de l’eau et le capteur de profondeur.

« L’Apple Watch est devenue incontournable pour tant d’utilisateurs depuis tant d’années maintenant », estime Huang. Et nous avons entendu beaucoup d’entre eux, ils veulent utiliser Apple Watch partout où ils vont. Et cela inclut les montagnes, les déserts et l’océan. Nous pensons que nos utilisateurs vont être très enthousiastes à ce sujet.