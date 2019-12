GoPro Light Mod, et la lumière fut !

GoPro dégaine son Light Mod, un module d’éclairage étanche, rechargeable et compatible avec toutes les fixations GoPro. La lumière LED compacte et puissante éclaire la scène ou le sujet avec une luminosité large et uniforme pour des détails nets, des couleurs vives et des images « rennes ». Vous pouvez également utiliser le Light Mod tel un éclairage ultra pratique, modulaire et portable, en y associant la vaste gamme de fixations GoPro existantes, toutes compatibles avec le Light Mod. Utilisez-le comme une lampe frontale avec le bandeau de fixation Head Strap, comme une lumière flottante avec la poignée The Handler ou comme une lampe de ceinture sur le nouveau clip magnétique Magnetic Swivel Clip… Les utilisateurs de ce Light Mod peuvent choisir parmi quatre niveaux de luminosité ou utiliser le mode stroboscopique pour la signalisation ou la visibilité. Un diffuseur de lumière inclus avec l’achat offre plus de contrôle créatif, réduisant les zones d’ombre et créant une lumière plus douce.

En plus d’une utilisation seul avec les fixations GoPro, le Light Mod peut être également associé aux autres nouveaux accessoires modulaires pour la HERO8 Black, conçus pour transformer la caméra en un véritable studio de production. Le Light Mod se fixera sur la HERO8 Black via le Media Mod, un boîtier enveloppant robuste avec un micro directionnel intégré pour capturer un son cristallin avec une réduction du vent et du bruit ambiant. Le Media Mod est également doté d’un port micro intégré de 3,5 mm pour un micro externe supplémentaire et d’un port de sortie HDMI pour contrôler ou lire vos séquences. Enfin, deux supports de montage à froid permettent aux utilisateurs d’inverser l’emplacement du Light Mod ou de fixer un autre éclairage, micro ou écran LCD.

L Display Mod se fixe aussi au Media Mod, ouvrant encore des nouvelles perspectives à votre HERO8 Black. L’écran compact et pliable de 1,9 pouces sert d’écran frontal pour que vous puissiez cadrer la prise de vue et vous voir dans l’action – parfait pour tout créateur de contenu qui souhaite rester agile et discret en studio ou sur scène. Lorsqu’il n’est pas utilisé, l’écran Display Mod se replie et disparaît, fonctionnant comme un écran orienté vers l’arrière. Le Media Mod (89,99 €) sera disponible en précommande début de janvier 2020 et les livraisons débuteront à la fin janvier. Quant aux livraisons du Display Mod (89,99 €), ils débuteront à partir du mois de mars. Pour plus d’informations sur les accessoires modulaires et tous les produits GoPro, rendez-vous sur le site français de GoPro.

GoPro Light Mod, 49,99 €