GoPro lance le défi #HomePro pour stimuler la créativité des aventuriers en détresse

Tandis que la fin du confinement semble pour l’instant s’éloigner, GoPro encourage votre créativité et votre démon artistique depuis la maison et vous donne l’opportunité de dévoiler votre talent au grand jour !

Tous les jours et cela jusqu’au 30 avril prochain, GoPro sélectionnera les 5 meilleures contributions à travers le monde et récompensera leurs créateurs d’une GoPro HERO8 Black ou d’une GoPro MAX au choix, ainsi que d’un abonnement gratuit à GoPro Plus pendant 5 ans !

Le concours est ouvert aux contributions à l’aide de n’importe quel appareil, y compris pour les contenus filmés depuis un smartphone. Pour participer, il vous suffit de 1 – Télécharger gratuitement l’application GoPro, utilisable pour éditer vos vidéos filmées avec n’importe quel appareil ! 2 – Utiliser l’app GoPro pour publier sur Instagram, Youtube, Facebook ou TikTok une photo ou une vidéo inspirante réalisée depuis chez vous, et 3 – Ajouter les hashtags #GoPro & #HomePro à votre publication pour que GoPro soit en mesure de la trouver et de la comptabiliser.

Avec ce défi, GoPro recherche l’insolite et le merveilleux dans ce que vous faites pour vous divertir et vous distraire depuis chez vous pendant cette période, ne serait-ce que pour quelques minutes. Une excellente occasion de mettre toute la famille à contribution !