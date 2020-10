GoPro lance la HERO9 Black

Son nouveau capteur offre une qualité vidéo 5K, des photos de 20 MP et la stabilisation vidéo HyperSmooth 3.0.

GoPro annonce aujourd’hui la sortie de sa toute nouvelle caméra, la HERO9 Black, un concentré d’avancées technologiques. Ce modèle intègre un nouveau capteur offrant une qualité vidéo 5K et des photos de 20 mégapixels, une technologie de stabilisation vidéo HyperSmooth 3.0 nouvelle génération avec maintien de l’horizon intégré à la caméra, un nouvel écran avant, un écran arrière plus grand et une autonomie supérieure de 30 %, sans oublier le module d’objectif Max, permettant à la caméra HERO9 Black de bénéficier des fonctions HyperSmooth Max et SuperView Max ultra-grand-angle.

La HERO9 Black est disponible dans le monde entier au prix de 479,99 € achetée seule, ou à 379,98 € en cas d’achat simultané d’un abonnement d’un an à GoPro. Les abonnés GoPro existants peuvent également profiter du tarif de 379,98 € sur GoPro.com. GoPro décide de rebaptiser l’abonnement GoPro Plus en « GoPro », un nom plus simple illustrant la place centrale que le service d’abonnement occupe désormais dans l’expérience des produits de la marque.

GoPro réduit également le plastique de l’emballage de la caméra HERO9 Black et lui apporte une véritable valeur ajoutée en la plaçant dans un étui de transport haut de gamme pouvant accueillir des fixations et accessoires supplémentaires. « La réduction de l’utilisation du plastique au strict minimum est une priorité pour notre entreprise », affirme Nicholas Woodman, fondateur et PDG de GoPro. « Nous sommes heureux de pouvoir proposer la caméra HERO9 Black dans un étui de transport de qualité en lieu et place de l’emballage classique synonyme de production de déchets, et nous nous engageons à faire de même avec nos autres caméras d’ici la fin de l’année 2021. »