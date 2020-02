Google Stadia vous permet désormais de jouer sur plus de 20 téléphones Android

Google répond à l’une des plus grandes critiques du service de streaming lors du lancement. Google Stadia a été tout sauf un succès retentissant jusqu’à présent, mais la promesse originale de jouer via le cloud sur pratiquement n’importe quel écran n’a rien perdu de son attrait.

Le problème était qu’il y avait un astérisque énorme à côté de “pratiquement tout” lorsque le service de streaming a été lancé à la fin de l’année dernière. Bien que vous puissiez absolument – et de manière impressionnante – passer de manière transparente entre votre téléviseur et votre téléphone tout en jouant à Red Dead Redemption 2, vous ne pouviez en fait le faire que si vous aviez l’un des téléphones signés Google.

Cela change sous peu : Google a annoncé qu’à partir du 20 février, vous pourrez activer votre compte Stadia sur une multitude de terminaux sous Android, y compris les nouveaux produits phares et les nouveaux téléphones Samsung de Razer et Asus.

Si vous comptez les appareils Google Pixel 2, 3 et 4, cela porte le nombre total d’appareils pris en charge à plus de vingt. Pas encore d’iOS, cependant.

La mise à jour est applicable aux abonnés de Founder et de Premiere Edition, ainsi qu’à toute personne superposée d’un Stadia Buddy Pass.

Google a encore beaucoup à faire pour faire de Stadia une offre vraiment difficile à résister, mais tout d’un coup, la base de joueurs potentielle est beaucoup plus grande.

Voici la liste complète des téléphones Android nouvellement pris en charge :

• Samsung Galaxy S8

• Samsung Galaxy S8 +

• Samsung Galaxy S8 actif

• Samsung Galaxy Note8 Samsung Galaxy S9

• Samsung Galaxy S9 +

• Samsung Galaxy Note9

• Samsung Galaxy S10

• Samsung Galaxy S10 +

• Samsung Galaxy Note10

• Samsung Galaxy Note10 +

• Samsung Galaxy S20

• Samsung Galaxy S20 +

• Samsung Galaxy S20 Ultra

• Téléphone Razer

• Razer Phone 2

• Téléphone ASUS ROG

• ASUS ROG Phone II