Google Pixel 5a, le milieu de gamme plus rapide et plus puissant

Le hit de Daft Punk en 2001 décrit bien le Pixel 5a : ce mobile de milieu de gamme rafraîchi signé Google est plus dur, meilleur, plus rapide et… dure plus longtemps. Loin d’une refonte totale, le Pixel amélioré gagne une résistance à l’eau et à la poussière IP67 pour une plus grande durabilité. Son écran OLED augmente d’un demi-pouce à 6,34 pouces, tandis que la batterie passe à un 4680 mAh nettement plus costaud. Avec le mode Extreme Battery Saver activé, Google estime qu’il tiendra jusqu’à 48 heures avec une seule charge. Il y a aussi une puce Snapdragon 765G plus rapide ainsi qu’une connectivité 5G pour diffuser des rythmes house complets où que vous choisissiez de groover. Il devrait être commercialisé au Japon et aux États-Unis le 26 août, au prix de 449 $, soit 50 $ de moins que son prédécesseur. Quand viendra-t-il en France ? On vous tiendra au courant.