Google Pixel 4 : 4 astuces pour une nouvelle routine de sommeil

Bien dormir est parfois plus difficile qu’on ne le croit. Alors que beaucoup d’entre nous doivent désormais concilier vie professionnelle et vie familiale à la maison, les recherches sur le mot insomnie ont connu plusieurs pics au cours des derniers mois. Le déploiement du nouveau mode Coucher commence dès aujourd’hui sur Pixel. Il sera disponible pour les autres appareils Android via une mise à jour de l’application Horloge prévue cet été. Google développe plusieurs outils pour aider à s’endormir plus facilement et à bénéficier d’un sommeil de qualité.

Métro Boulot – Coucher – Dodo

L’obscurité et le silence peuvent aider à trouver le sommeil et à éviter les réveils intempestifs. Lorsque le mode Coucher d’Android est activé, la fonctionnalité “Ne pas déranger” coupe le son des appels, SMS et autres notifications qui pourraient perturber le sommeil. L’option Nuances de gris quant à elle transforme les couleurs en un dégradé de noir et blanc, reposant ainsi les yeux. Le mode Coucher est personnalisable et disponible sur tous les appareils dotés de l’appli Bien-être numérique et du contrôle parental.

Pour un sommeil réglé comme une montre suisse

En respectant des heures de coucher et de lever régulières (même pendant les congés), le corps adopte un bon rythme circadien pour améliorer la qualité du sommeil. Le nouvel onglet Coucher de l’application Horloge permet de programmer des horaires de coucher et de lever quotidiens afin d’adopter un rythme de sommeil sain (l’application permet aussi un aperçu du programme du lendemain, pour ajuster le rythme en fonction de l’emploi du temps et du besoin en sommeil). Pour les adeptes du “allez encore un épisode” ou du “juste une dernière vidéo”, YouTube intègre un mode Coucher également pour recevoir les alarmes directement sur l’application de la plateforme.

Pour aller au lit plus vite et s’endormir calmement, la fonction déclenche un rappel et permet de choisir des sons apaisants depuis YouTube Music, Calm ou Spotify. Associée au mode Coucher, l’application Bien-être numérique, limite les interruptions pendant votre sommeil. De la même manière, pour adoucir le réveil, et donc réduire le stress, l’outil Simulateur d’aube, envoie un signal visuel qui aide à se réveiller en douceur 15 minutes avant le déclenchement de l’alarme.

Enfin, Family Link aide à enseigner les bonnes habitudes numériques aux enfants (contrôle de leurs activités, des applications et des achats effectués, ou encore régler des heures de lever et de coucher quotidiennes). Et surtout, le téléphone se verrouille à l’heure décidée (le Graal pour beaucoup de parents).