Google Nest propose désormais une caméra et une sonnette alimentées par batterie dans sa gamme de sécurité intelligente

Toutes les meilleures choses de la vie sont désormais sans fil. Écouteurs, casques de réalité virtuelle, chiens – et maintenant Google Nest, qui a également coupé le cordon de ses gadgets de sécurité intelligents. La nouvelle Google Nest Cam et la Google Nest Doorbell sont les premiers produits Nest alimentés par batterie dans leurs catégories respectives. Vous pouvez désormais les installer, qu’il y ait une prise de courant ou des fils de sonnette à proximité ou non, mais si vous préférez ne pas compter sur des piles, les deux produits peuvent également être branchés.

La détection d’objets se fait désormais sur l’appareil. Vous pouvez donc recevoir des notifications lorsque la caméra de l’un ou l’autre appareil détecte animaux, véhicules ou personnes. Et, dans le cas de la sonnette, les forfaits, sans payer d’abonnement. Des zones personnalisées peuvent également être configurées, ce qui signifie que la caméra surveillera des zones spécifiques de la pièce ou votre allée. Trois heures d’historique vidéo des événements sont incluses sans frais supplémentaires, et si vous en voulez plus, vous pouvez vous inscrire à Nest Aware ou Nest Aware Plus pour 30 ou 60 jours d’historique vidéo.

Google Nest affirme que ces deux caméras captureront des images de qualité HDR. La Nest Doorbell a désormais un champ de vision plus grand afin que vous puissiez voir plus de personnes et de colis de près. Tous vos appareils Nest compatibles peuvent être consultés dans l’application Google Home sur votre téléphone ou Nest Hub, où vous verrez les événements enregistrés et un flux vidéo en direct. La Nest Cam et la Nest Doorbell alimentées par batterie peuvent être précommandées dès maintenant et seront disponibles à l’achat à partir du 24 août.