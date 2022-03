Google annonce sa nouvelle mise à jour sur les Pixel

Google annonce sa nouvelle mise à jour sur les téléphones Pixel ! Les dernières mises à jour seront déployées sur les appareils Pixel 3a à Pixel 5a (5G) et par la suite sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Night Sight arrive sur Snapchat

Ces nouvelles mises à jour comprennent une amélioration du mode Night Sight Camera pour vous permettre de capturer vos meilleurs instants même lorsque l’éclairage ambiant fait défaut. Faites-en l’essai sur votre Pixel 6 ou Pixel 6 Pro ! En sélectionnant le mode faible luminosité dans l’application Snapchat vous êtes sûrs de ne jamais manquer un moment, même dans l’obscurité et capturer des vidéos ou des photos vibrantes, détaillées et à faible luminosité sans flash.

Plus besoin de parler pendant vos appels, avec la nouvelle mise à jour et grâce à Live caption vous pouvez écrire votre réponse qui sera ensuite lue à voix haute à l’autre bout du fil. Vous n’entendez pas ce que votre interlocuteur vous dit, avec Live action les paroles de votre interlocuteur sont retranscrites pour vous permettre de rester en contact en toute situation. De plus, avec votre téléphone Pixel vous pourrez désormais organiser votre propre soirée visionnage YouTube ou partager votre application préférée avec le partage en direct pour Duo.

Rendez vos messages plus amusants

Une image vaut mille mots, ainsi Gboard convertit vos messages écrits en anglais en autocollants, emoji personnalisés afin de communiquer exactement ce que vous ressentez dans les applications de chat.

Encore plus de langues de traduction

Avec le mode Live Translate sur Pixel 6 et Pixel 6 Pro vous pouvez désormais traduire vos conversations en face à face en espagnol, italien et français directement sur votre téléphone. Votre Pixel 6 et Pixel 6 pro identifie l’espagnol dans vos vidéos et autres médias, et le traduit automatiquement dans l’une de nos langues prises en charge – anglais, français, italien, allemand, japonais (bêta) et espagnol.

Améliorations de votre écran d’accueil et de verrouillage

Avec At a Glance de nouveaux widgets personnalisés pour votre écran d’accueil et de verrouillage : des rappels pour éteindre votre alarme si le lendemain est un jour férié et des alertes de tremblement de terre pour votre région, etc. Ajoutez le nouveau widget de batterie à votre écran d’accueil pour garder un œil sur l’autonomie de la batterie de vos appareils ainsi que vos appareils connectés en Bluetooth®, comme vos Pixel Buds (vendus séparément).

D’autre part, pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme de nouveaux ajouts à la collection de papiers peints de Manjit, une illustratrice basée au Royaume-Uni dont le travail tourne autour de personnages féminins et s’inspire de couleurs vives, de sentiments quotidiens, de la nature et de la mode.