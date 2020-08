Google annonce le Pixel 5 et (surprise) le Pixel 4a 5G

S’il n’est pas surprenant que Google ait levé le rideau sur son Pixel 4a à prix sage, nous ne nous attendions pas à entendre parler du prochain produit phare de l’entreprise. Mais le Pixel 5 est désormais officiel, il prendra en charge la 5G pour les jeux Stadia ultra-rapides et, euh, c’est à peu près tout ce que nous savons. Google a également confirmé qu’un Pixel 4a 5G arrivera sur la plupart des marchés plus tard dans l’année et coûtera 499 €. C’est un bond considérable par rapport au Pixel 4a standard à 349 €. Nous devrons attendre un peu plus longtemps pour voir à quoi ressemble effectivement ce Pixel 5 et s’il améliore les performances un peu décevantes de la batterie de son prédécesseur. A suivre…

Le Pixel 4a (5G) sera disponible comme le Pixel 5 en précommande à compter du 8 octobre.