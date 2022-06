Goldmund dévoile ses nouvelles enceintes Gaïa et Pulp

Goldmund, fabricant suisse de matériel audio, présente ses toutes nouvelles enceintes actives sans fil.

Après deux ans de silence dû à la pandémie, le leader de l’audio haut de gamme met les petits plats dans les grands. Lors du High End Munich, le plus important salon de l’audio qui s’est tenu en mai dernier, Goldmund a présenté en avant-première ses nouvelles enceintes. Goldmund dévoile ses dernières créations : Gaïa et Pulp.

Savoir combiner art et technologie est la force de Goldmund qui a développé dans sa manufacture genevoise, la toute nouvelle enceinte phare de la marque, Gaïa.

Dans la lignée des modèles Apologue et Epilogue, Gaïa est un tout nouveau modèle de référence à l’esthétique contemporaine du 21e siècle. Imaginée et conçue en collaboration avec la designer Cécile Barani, Gaïa incarne la féminité, l’élégance et la puissance. Comme le suggère son nom grec, sa particularité réside dans sa limpidité si bien sonore qu’esthétique. Une figure majestueuse décorée de lignes droites semblable à la texture de la roche, Gaïa a ingénieusement été fabriqué sans aucune fixation visible, montrant la fabrication luxueuse propre à la marque audio suisse.

Grâce à son expertise en électroacoustique, Véronique Adam chez Goldmund, Gaïa compte déjà parmi les pièces iconiques de la Maison. Utilisant 8 haut-parleurs et 8 canaux de leur amplificateur unique Telos et du circuit DAC Alize, l’enceinte active DSP à 5 voies produit un total de 2500 watts par canal avec la commodité supplémentaire de la connexion sans fil exclusive de Goldmund.

Chez Goldmund, l’excellence sonore et technique des enceintes passe par l’aluminium, matériau fondamental que l’on retrouve à nouveau dans la conception de la Gaïa ainsi que de la Pulp. Cette dernière, plus petite mais aussi impressionnante, marque un renouveau au sein de la marque.

Conçue comme un objet d’art moderne, Pulp se déploie comme une ponctuation sonore. La

particularité de ses cylindres épurés, la partie textile pivotante qui dissimule l’ensemble des

éléments techniques. Ce système propose un objet lisible à 360° qui peut être disposé n’importe où dans l’espace. Pour les puristes, le textile peut pivoter pour proposer une écoute directe. Pulp est composée de l’amplificateur Telos et de la toute nouvelle entrée numérique et flux audio sans fil (Bluetooth aptX et WiSA). En accessoire, Pulp est

aussi munie d’un HUB pour une connectivité WiSA multicanal. Cette petite enceinte bénéficiant de cette avancée technologique saura séduire une toute nouvelle audience plus connectée. La maison Goldmund, qui a plus de 40 ans de savoir-faire et d’innovation, ne manque jamais de grandir tout en marquant son temps en créant des objets uniques de collection