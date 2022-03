GoldenEye, l’adresse secrète de la Jamaïque pour des vacances hors du temps

Villas ouvertes sur la nature, restaurants de plein air, spa posé sur le lagon, plages de sable fin et eaux translucides, GoldenEye a tout pour séduire les voyageurs en quête d’évasion chic et de dépaysement, loin du tourisme de masse.

GoldenEye n’est pas un hôtel ordinaire, ce sont 49 villas, cottages et cabanes situées en bord de plage et côté lagon, disséminés dans un jardin tropical, en bord de plage, de lagon et de Snorkeler’s Cove. Les beach huts ont été créées dans le même esprit que celle de Chris Blackwell à GoldenEye et reflètent la façon dont il aime vivre, tout en décontraction et simplicité. Ces cabanes offrent une expérience relaxante, à vivre pieds nus, en harmonie avec la nature. On y retrouve des touches artisanales, des sols en bois et plafonds hauts pour permettre à l’air naturel de l’océan de filtrer à travers des lignes

simples et épurées, associées au mobilier réalisé par de talentueux artisans locaux.

Les hôtes des beach huts profitent d’une grande terrasse typique des Caraïbes permettant de contempler la mer et les essences tropicales, mais aussi d’une douche extérieure pour une expérience sensorielle extraordinaire, en symbiose avec la nature. Le village des beach huts est construit sur différentes hauteurs, au milieu d’un vaste jardin tropical qui s’étend entre Snorkeler’s Cove et Shabeen (espace lounge avec une piscine d’eau douce au design fantaisiste) d’un côté et la tranquille plage de Button Beach de l’autre côté.

Au-delà de l’hébergement, tous les espaces de GoldenEye qui sont conçus pour favoriser le repos, la relaxation et pour profiter pleinement de ce mode de vie singulier de bord de mer. Où qu’ils soient, les résidents peuvent sentir le sable se glisser sous leurs pieds, nager en toute sécurité aux quatre coins de l’hôtel, profiter des couchers de soleil depuis le superbe bar shabeen, prendre un cours de yoga, écouter les percussionistes, faire du paddle sur le lagon…

Les bars et restaurants aux atmosphères différentes, offrent une cuisine savoureuse pour initier tous les palais aux saveurs épicées jamaïcaines. On se laissera ainsi aller à la contemplation au bizot bar pour un petit-déjeuner face à la mer ou au bamboo grill pour un jerk chicken à déguster sur la plage les pieds dans le sable.

Une programmation dédiée aux enfants occupera les robinsons en herbe, tels que cours d’art et d’artisanat, sports nautiques, feu de camp sur la plage, chasse au trésor, lecture, fabrication de poupées, cours de yoga, régate en kayak, leçons de voile et activités familiales spéciales pendant les vacances. Service de baby-sitting sur demande.



Beach Hut 1 chambre à partir de $620 en petit-déjeuner

Beach Hut 2 chambres à partir de $885 en petit-déjeuner

www.goldeneye.com