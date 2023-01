GoldenEye 007 arrive sur Xbox et Nintendo Switch CE MOIS-CI

Oui – vous avez bien vu, pas de sortie PlayStation pour l’un des jeux vidéo les plus emblématiques de tous les temps.

L’éditeur de jeux Rare a annoncé que le légendaire jeu Bond GoldenEye 007 fera ses débuts sur les membres Xbox Games Pass et Nintendo Switch Online Expansion Pack ce vendredi 27 janvier.

Après des années de préparation, Nintendo a annoncé le 13 septembre 2022 que l’éditeur Rare publierait GoldenEye 007 sur Switch. L’un des jeux les plus vénérés de tous les temps, l’ancien jeu Nintendo 64 sera disponible sur les membres du pack d’extension en ligne Nintendo Switch avec jeu en ligne. Et nous avons découvert en même temps que cela arriverait sur le Xbox Games Pass. Rare dit que le jeu a également été «fidèlement recréé pour les consoles Xbox. Comprend des réalisations, une résolution 4K et une fréquence d’images plus fluide, même en mode multijoueur local en écran partagé »

Play as Bond. James Bond.#Nintendo64’s GoldenEye 007 is coming to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members on 1/27, now with online play!https://t.co/xJ2cjzey4D pic.twitter.com/pUkNPLi1UJ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 25, 2023

Cela aura pris de nombreuses années de fabrication. Perfect Dark était un successeur proche de GoldenEye de l’an 2000 du même développeur. Une version HD a été annoncée pour la Xbox 360 il y a plus de dix ans, mais des problèmes de droits l’ont laissée morte dans l’eau. Les fans ont ensuite fait leur propre version qui a été harponnée par des avocats. Puis il y a eu une fuite de code de la version HD, téléchargée des centaines de millions de fois.

Et puis, plus tôt en 2022, les réalisations de GoldenEye 007 ont été repérées, suggérant que le remaster était enfin en route. L’année dernière aura également marqué les 60 ans depuis le premier film de James Bond, Dr. No en 1962.