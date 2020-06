Gogoro Eeyo 1S & Eeyo 1, les nouveaux vélos électriques haut-de-gamme

Aujourd’hui plus que jamais, les citadins sont à la recherche d’alternatives propres et intelligentes aux transports urbains afin de réduire la congestion et la pollution dans les villes. Gogoro, spécialiste du scooter électrique, présente deux modèles de vélo à assistance électrique alliant technologies de pointe, matériaux haut de gamme et look ultra soigné.

Pour ces vélos, Gogoro a développé Eeyo smartwheel, un bloc regroupant le moteur, la batterie et les deux capteurs sur le moyeu de la roue arrière.

Les vélos électriques Eeyo 1 ne sont pas équipés d’une assistance au pédalage, le capteur dans la Smartwheel mesure lui-même en permanence l’effort fourni par le cycliste et adapte l’énergie de la batterie au moteur en conséquence, quel que soit le mode utilisé. Les vélos Eeyo sont entraînés par une courroie en carbone pour une puissance immédiate et très peu de maintenance sur le long terme. Plus le cycliste pédale fort, plus Smartwheel l’assiste !

Les deux versions de l’Eeyo 1 fonctionnent avec une application qui permettra aux cyclistes d’avoir certaines informations (la vitesse, déverrouillage, choix des différents modes de conduite…) et de verrouiller le vélo. Ce verrouillage automatique est basé sur la proximité, afin que le moteur ne se déverrouille uniquement si son propriétaire s’approche du véhicule et se bloque lorsqu’il s’en éloigne. Très simples à charger, les Eeyo 1 doivent être accrochés à leur hub. Avec une charge complète en 2h30, la batterie de 43,6 volts et 123Wh, intégrée à l’Eeyo Smartwheel, dure environ 65 km en mode “Sport” et 88 km en mode “Eco”.

Eeyo 1 S, le VAE le plus léger du marché

Tubes très profilés, absence de traces de soudure ou encore présence massive de carbone, la gamme de vélos Eeyo se distingue par son design sophistiqué et leur conception haut de gamme.

La gamme est la plus légère du marché. Elle a été pensée pour être facilement transportée sur l’épaule d’un cycliste dans les escaliers, dans un appartement, une station de métro. En effet, l’Eeyo 1 S, en full carbone pèse seulement 11,9 kg tandis que l’Eeyo 1, doté d’un cadre en fibre de carbone et une tige de selle en aluminium, 12,6 kg .

La gamme Eeyo 1 sera disponible en précommande via Volt :

• Eeyo 1S (warm white) : 4699 €

• Eeyo 1 (cloud blue ou lobster orange): 3 999 €

www.gogorobike.fr