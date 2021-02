GoCycle G4 : des fourches en carbone et un nouveau moteur

Le confinement et la pandémie ont déclenché une véritable passion pour les vélos électriques. Prenez GoCycle, qui est en rupture de stock pour la plupart de ses modèles depuis décembre dernier,

Bonne nouvelle : la marque dévoile trois nouveaux vélos qui devraient arriver en mars. Le GoCycle G, le GoCycle G4i et le GoCycle G4i +, le. Plus haut de gamme et le plus onéreux, sont des engins à repliage rapide de quatrième génération, avec de toutes nouvelles fourches avant en carbone et un nouveau moteur G4. Pour le moment, tout ce que nous avons, c’est cette jolie image de teaser avec la promesse de caractéristiques complètes et d’images à révéler le mois prochain. Mais vu le style emblématique de GoCycle depuis plus d’une décennie maintenant, on n’est pas inquiet. Surtout quand on se rappelle que son fondateur, Richard Thorpe, gagnait auparavant sa vie en concevant des bolides pour McLaren…