Gocycle G3 +, une édition limitée haute en couleurs

Désormais, roulez en rouge, vert et jaune… Les trains et les bus n’étant plus que des usines à germes sur roues, vous envisagez peut-être des modes de transport alternatifs pour vous emmener d’un point A à un point B. Rien ou presque ne saurait être plus tentant que le nouveau G3 + en édition limitée de Gocycle. À l’intérieur du cadre en magnésium, se trouve une batterie de 375 Wh qui vous emmènera à 80 km de la maison si vous vous sentez intrépide. Le guidon et les pédales pliables, ainsi que les roues en carbone amovibles vous permettent de le ranger facilement pour le voyage de retour. Vous pouvez attendre quatre heures pour qu’il se recharge ou faire le travail vous-même. Soyez rapide : seulement 300 sont disponibles pour le monde entier.