Globe, Edison ou Bulbe : 3 nouvelles ampoules WiFi à filament vintage

Innr, le spécialiste néerlandais des éclairages connectés, étend sa gamme d’ampoules WiFi, avec 3 nouveaux modèles à filament au design délicieusement vintage.

Combinant à la perfection un look rétro et les fonctionnalités les plus modernes, les nouvelles ampoules WiFi vintage d’Innr habillent vos intérieurs avec goût et créent une ambiance unique. Plus qu’une simple source de lumière, les ampoules à filament Innr présentent un design rétro rappelant les éclairages traditionnels pour devenir un véritable élément de votre décoration. Elles se combinent idéalement à des suspensions métalliques, des supports en bois ou des lampes tempêtes pour un rendu très tendance.

Déjà disponibles depuis automne 2019 dans la gamme ZigBee, les 3 designs d’ampoules à filament Innr ont su séduire les utilisateurs. Globe, ronde ou Edison, chaque forme offre un rendu esthétique unique selon votre intérieur. Maintenant également présentes dans la gamme WiFi, ces ampoules sont accessibles à tout le monde, sans passerelle supplémentaire, en se connectant directement au réseau domestique sans fil. Les lumières peuvent être contrôlées facilement et en toute sécurité via l’application Innr et ses nombreuses fonctionnalités. Simples d’installation, entièrement contrôlables depuis votre smartphone et compatibles avec les assistants vocaux, les ampoules WiFi constituent ainsi une solution idéale pour débuter avec style dans l’univers des éclairages connectés.

Les ampoules à filament WiFi vintages sont dès à présent disponibles dans trois designs différents. Elles sont proposées par pack de 2 aux prix public conseillés suivants :

• Globe – WRF 761-2 RRP : 39,99 €

• Bulb – WRF 763-2 RRP : 29,99 €

• Edison – WRF 764-2 RRP : 39,99 €