Gigabyte présente ses nouveaux PC portables gaming

GIGABYTE lance aujourd’hui sa dernière version des ordinateurs portables gaming de la série AORUS, designés pour les professionnels, et de leurs ordinateurs portables AERO, parfait pour la création numérique. En plus de l’ajout de nombreuses fonctionnalités de jeu haut de gamme, les processeurs et les GPU de nouvelle génération ont connu des améliorations significatives : GIGABYTE est la première entreprise du secteur à lancer des ordinateurs portables ultra-performants dotés d’un processeur Intel Core i9/i7 H series 8-core 10e génération et de cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 20 SUPER™.

AORUS:un PC pour l’esport au design innovant

En collaboration avec G2 Esports, GIGABYTE lance ses modèles hauts de gamme AORUS 17X, AORUS 17G et AORUS 15G, adaptés aux besoins des professionnels. Avec des caractéristiques comme le clavier mécanique, un affichage à 240 Hz et une technologie de refroidissement améliorée, GIGABYTE redéfinit les exigences d’un ordinateur portable de jeu professionnel.

Les améliorations de ses modèles sont notamment trois processeurs Intel de 10e génération – Intel Core i9-10980HK, Intel Core i7-10875H et Intel Core™ i7-10750H – capables d’overclocking. Le plus spectaculaire est sans doute le i7-10875H, le premier processeur mobile Core i7 doté de 8 cœurs et de 16 threads.

En ce qui concerne le graphisme, en plus de la carte NVIDIA GeForce RTX 20-series et GTX 16-series, les toutes nouvelles cartes NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER et NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ont été ajoutées pour améliorer la vitesse de traitement multimédia et les performances de jeu.

Les AORUS 17X, AORUS 17G et AORUS 15G sont les ordinateurs portables les plus légers de l’industrie possédant de véritables claviers mécaniques. AORUS travaille exclusivement en partenariat avec OMRON afin de minimiser la taille des claviers mécaniques tout en conservant sa qualité. Ces claviers mécaniques OMRON réagissent instantanément aux actions des joueurs professionnels. De plus, ils offrent une sensation tactile phénoménale et un retour sonore très précis, ce qui augmente considérablement la vitesse et les performances du jeu et répond aux exigences des pros en matière de contrôle précis et rapide en jeu.

AORUS a équipé tous ses produits hauts de gamme de moniteur à 240Hz pour respecter les exigences de la scène compétitive FPS. Une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz réduit efficacement l’apparition d’images secondaires (ghosting) et d’images brisées (tearing), offrant ainsi une expérience optimale et des visuels à grande vitesse exigés par les joueurs professionnels. AORUS a aussi intégré une technologie de refroidissement exclusive WINDFORCE Infinity, qui garantit que les CPU et GPU peuvent fonctionner à leur plein potentiel tout en restant stable.

KennyS de G2 Esports, l’un des meilleurs joueurs professionnels au monde, a exprimé son enthousiasme pour la grande portabilité, les hautes performances, le taux de rafraîchissement élevé et le clavier mécanique ultra-léger de l’AORUS 15G. Il l’aide à maintenir des performances de haut niveau à l’entraînement, en jeu et dans les compétitions qui lui demandent des déplacements.

AERO : un PC pour la création de contenus numériques

En terme de création de contenus, la série AERO de GIGABYTE a été largement saluée depuis son lancement en 2016 et a notamment remporté le prix du “Notebook de l’année 2019″ de la European Hardware Association.

Des améliorations majeures concernent toute la série de produits, l’AERO 15 OLED 15″ (supporte la résolution 4K et le HDR400), l’AERO 15, l’AERO 17 HDR 17” (supporte la résolution 4K et le HDR400) et l’AERO 17. L’affichage des couleurs a toujours été le point fort de GIGABYTE. Le constructeur va encore plus loin en s’associant avec Xrite Pantone. L’expert en matière d’affichage couleur va permettre un meilleur étalonnage des couleurs et fournir un écran dont le Delta E est inférieur à 1. Combiné à l’écran AMOLED 4K et au contraste élevé du HDR True Black, les couleurs et les détails peuvent être mieux affichés, ce qui aide les créateurs de contenu à présenter leurs produits de manière irréprochable.

La série AERO offre également un affichage à haute fréquence de rafraîchissement de 144 Hz pour mieux supporter les différentes applications de jeux et de développement de jeux. Grâce à la puissance du CPU, aux performances des GPU, à la technologie de refroidissement WINDFORCE Infinity et à une conception de l’interface E/S haut de gamme, les utilisateurs peuvent jouer à des jeux, streamer et surfer sur Internet en même temps. Sa capacité à exécuter de multiples fonctions est la raison pour laquelle AERO a été déclaré comme l’ordinateur portable le plus polyvalent du marché.

Les pré-commandes des ordinateurs portables gaming professionnels AORUS 17X, AORUS 17G, AORUS 15G et la série AERO pour les créateurs de contenus sont disponibles à partir d’aujourd’hui et les ventes officielles commencent à partir du 16 avril. Les modèles d’entrée de gamme premium AORUS 5 et AORUS 7 devraient être lancés fin avril. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site web GIGABYTE / AORUS.