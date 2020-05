Gigabyte lance l’ordinateur portable à clavier mécanique le plus léger du monde

La gamme Esports de Gigabyte, Aorus, fait entrer les claviers mécaniques en jeu, dans des ordinateurs portables compact et agréable à l’utilisation.

Toujours plus léger et moins épais, Gigabyte redéfinit l’ordinateur portable de jeu. En s’associant avec Omron, un fournisseur japonais de claviers mécaniques de renommée mondiale, Gigabyte a lancé les ordinateurs portables de jeu professionnels Aorus 17X, 17G et 5G le 2 avril dernier. Dotés d’un point d’actionnement de 1,6 mm et d’un toucher sensationnel, les claviers des ordinateurs portables Aorus sont 20 % plus rapides que ceux des ordinateurs portables normaux, ce qui donne aux utilisateurs un avantage crucial dans le jeu. Avec un poids de 2,2 kg et une épaisseur de 2,5 cm seulement, l’Aorus 15G est 51% plus léger que les autres ordinateurs portables équipés de claviers mécaniques et 50 % plus fin.

Les tout nouveaux Aorus sont légers et compacts, mais ne font pas de compromis en matière de performances. Équipé d’un processeur Intel Core i9 de 10e génération, d’un NVIDIA RTX 2080 Super, d’un affichage à 240 Hz, du standard d’affichage pour les tournois internationaux et de la technologie de refroidissement Windforce Infinity exclusive à Gigabyte, l’Aorus permet aux joueurs de profiter des meilleurs paramètres graphiques. Avec plus de 8 heures d’autonomie et un ensemble complet de ports E/S, les ordinateurs portables AORUS sont prisés par les équipes Esportives de haut niveau, comme G2 Esports.

Tout achat d’un nouveau Aorus équipé du dernier processeur Intel 10 Génération sera accompagné d’un essai gratuit de 30 jours pour le Xbox Game Pass pour PC d’une valeur de 4,99 €/par mois. De quoi avoir un accès illimité à plus de 100 jeux PC de haut qualité. .

Retrouvez toutes les informations sur la gamme AORUS sur le site officiel.