Ghost of Tsushima Director’s Cut sortira le 20 août sur PS4 et PS5

Ghost of Tsushima Director’s Cut le 20 août 2021sur PS4 et PS5 ! Ghost of Tsushima Director’s Cut ajoutera une aventure inédite pour Jin Sakai qui prendra place surl’île d’Iki, au sud-est de l’île de Tsushima, de nouvelles fonctionnalités pour le mode photo et l’accessibilité entre autres et tout le contenu du jeu sorti à ce jour.

Les joueurs qui opteront pour la version PS5 de Ghost of Tsushima Director’s Cut pourront profiter du nouveau chapitre inédit et des nouvelles fonctionnalités de la PlayStation 5 comprenant la prise en charge de la DualSense et des améliorations sur l’Audio 3D pour une expérience optimale.

Il sera également possible de passer de la version PS4 de Ghost of Tsushima à la version PS4 ou PS5 de Ghost of Tsushima Director’s Cut. Les joueurs qui précommanderont Ghost of Tsushima Director’s Cut sur le PS Store pourrontcommencer leur aventure sur Ghost of Tsushima avant le lancement, sur la version PS4. Le transfert de sauvegarde sera possible. Dès le 20 août, les joueurs débloqueront l’accès au contenu additionnel et pourront reprendre leur aventure.