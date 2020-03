Garmin zūmo XT, le nouveau GPS moto tout-terrain

Et voici le zūmo XT, un GPS moto conçu pour les motards, étanche et répondant à la norme militaire MIL-STD-810G. Il est conçu pour résister aux conditions météorologiques rigoureuses ainsi qu’aux chocs et aux vibrations. L’appareil dispose d’un écran HD ultra-lumineux de 14 cm (5,5 pouces) et propose différents modes d’affichage, entre « carte routière », « topographique » et « images satellites BirdsEye », facilement interchangeables.

« Le zūmo XT est taillé pour l’aventure. C’est le compagnon idéal des motards quels que soient la météo ou le terrain, explique Dan Bartel, Vice-président de Garmin en charge des ventes mondiales grand public. Grâce au nouvel écran tactile ultra-lumineux, l’utilisateur bénéficie d’une très bonne qualité d’affichage même par de belles journées ensoleillées. Pour accroître encore plus la visibilité de la route, le zūmo XT offre deux possibilités d’installation : orientation paysage traditionnelle ou orientation portrait ».

Le zūmo XT embarque aussi la nouvelle fonction Garmin Adventurous Routing qui permet d’explorer de nouvelles pistes et de découvrir des régions inconnues grâce aux cartes topographiques préchargées. Il propose également un riche éventail d’options, dont des points d’intérêt iOverlander, des avis voyageurs TripAdvisor, ainsi que des contenus Foursquare.

Enregistrer ou partager des aventures devient un jeu d’enfant grâce à la nouvelle option « Enregistreur des tracés » intégrée dans l’appareil. En reliant le zūmo XT à son smartphone grâce à l’application gratuite Garmin Drive, les motards pourront importer leurs fichiers GPX, accéder aux notifications intelligentes, aux prix des carburants ainsi qu’aux informations météo et aux conditions de circulation en temps réel4. Enfin, avec l’application Garmin Explore il est possible de créer facilement des itinéraires, d’accéder à tous ses tracés et waypoints disponibles dans le zūmo XT, son smartphone ou un ordinateur.

Le zūmo XT propose enfin de nombreuses fonctionnalités de sécurité dont des notifications automatiques pour alerter ses proches en cas d’incident, des appels mains libres5 via Bluetooth, des alertes signalant des dangers potentiels6. Il est également possible de relier le zūmo XT à un appareil de communication satellite Garmin inReach pour bénéficier de fonctions de messagerie bidirectionnelle, de partage de coordonnées géographiques et la possibilité de lancer des SOS interactifs.

Pour plus de confort, les motards ont également la possibilité d’écouter leur musique préférée diffusée en streaming depuis un smartphone ou stockée dans l’appareil sous forme de fichiers MP3. Ce GPS peut être raccordé au système d’alimentation de la moto ou fonctionner de manière autonome pendant près de 6 heures (3,5 heures avec le rétroéclairage à 100 %).

Garmin zūmo XTj disponible courant avril, 499,99 €.