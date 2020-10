Garmin Vivofit jr. 31, un bracelet connecté pour les enfants

Garmin dévoile le Vivofit jr. 31, un bracelet connecté pour enfants dans un nouveau design pour pouvoir suivre maman et papa. L’affichage couleur s’anime avec des cadrans et des icônes pour le plus grand plaisir des petits, qui seront fiers de porter ce bracelet disponible en plusieurs coloris, chacun avec son propre motif. Vivofit jr. 31 (89,99 €) est étanche afin de pouvoir résister aux multiples activités des enfants, même en piscine et il n’y a pas besoin de le recharger car il possède une autonomie allant jusqu’à un an. Garmin n’oublie pas le côté ludique pour inciter les enfants à se dépenser, en leur permettant de déverrouiller de nouvelles aventures et des mini-jeux dans l’application Garmin Jr, lorsqu’ils atteignent leurs objectifs d’activité quotidienne.

« Vivofit jr. 31 est un excellent moyen pour motiver les enfants à bouger de façon ludique, Dan Bartel, Vice-président de Garmin en charge des ventes mondiales grand public. Il motive les petits à atteindre leurs objectifs d’activité pour ensuite passer à l’étape suivante de « l’appliventure ». Les parents, eux, profiteront du Vivofit jr. 31 pour donner de bonnes habitudes à leurs enfants en leur attribuant des missions quotidiennes et en programmant des rappels, tout en les récompensant lorsqu’ils les réaliseront ».

Ce coach ludique pour les petits compte le nombre de pas effectués, les heures de sommeil et les minutes d’activité recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé, pour forger des habitudes saines qui dureront toute la vie. Il contient des cadrans téléchargeables et des icônes représentant des personnages, ainsi qu’un widget qui affiche les coordonnées des parents en cas d’urgence. Il propose aussi des activités chronométrées pour compter le nombre de pas effectués, la distance parcourue pendant les séances de jeu et les activités sportives, avec la possibilité de revoir les données dans l’application Garmin Jr.

Grâce à l’application Garmin Jr. et au vívofit jr. 3, les parents disposant d’un appareil compatible peuvent visionner des données relatives à l’activité de leurs enfants, ainsi que leur sommeil et leurs missions quotidiennes. Comprendre quand il faut réduire le temps devant les écrans, ajuster l’heure du coucher, partager les responsabilités entre enfants et bien plus encore. Ils peuvent aussi attribuer des tâches et programmer des alertes, qui apparaîtront sur l’écran sous formé d’icônes faciles à comprendre pour les enfants qui n’ont pas encore acquis la lecture. Ces tâches peuvent être programmées de manière périodique – quotidiennes ou hebdomadaires – pour apprendre aux enfants des notions d’organisation et de responsabilité. Ou bien récompenser les enfants grâce à des pièces virtuelles. En activant le « Mode enfant » dans l’application Garmin Jr, les petits y ont ainsi un accès limité pour suivre et valider leurs tâches, ainsi que pour voir la nouvelle mission dans leur appliventure.

Le Vivofit jr. 31 se décline en trois versions, chacune proposant un bracelet coloré et gravé : Bleu Etoilé, Vert Digi Camo et Rose Fleuri. Les enfants ont également la possibilité de changer de bracelet vívofit jr. 31 (bracelets vendus séparément, 29,99 €).