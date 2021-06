Garmin présente ses nouvelles Dashcam connectées (à s’offrir avant la route des vacances)

Prêt pour le grand départ ? Les Dash Cams Mini 2, 47, 57 et 67W aident les conducteurs à rester attentifs nuit et jour. Garmin annonce aujourd’hui la sortie de la nouvelle gamme 2021 de dashcams à commande vocale avec sauvegarde automatique de vidéos et surveillance Live View pour capturer et enregistrer des vidéos en cas d’incident.

Découvrez les Dash CamTM Garmin Mini 2, 47, 57, and 67W – petites caméras qui restent discrètes sur le pare-brise, enregistrent en permanence et sauvegardent automatiquement les vidéos des incidents sur le nouvel espace de stockage sécurisé Vault. Ainsi, les conducteurs peuvent visionner et partager les vidéos en toute sécurité. Avec les nouvelles fonctions Parking Guard et Live View, ces dashcams connectées surveillent les véhicules même lorsqu’ils sont garés et préviennent les conducteurs par notification sur smartphone (compatible via l’application Garmin Drive) en cas de détection d’incident.



Dash Cam 67W – Dash Cam 57 – Dash Cam 47 – Dash Cam Mini 2

« Si vous avez besoin de prouver qu’un incident a eu lieu sur la route, nos dashcams sont idéales. Avec ces caméras, les conducteurs bénéficient des nouvelles options connectées pour surveiller à distance les véhicules garés. » explique Dan Bartel, le vice-président des ventes monde de Garmin.

Les conducteurs peuvent choisir entre la toute petite Dash Cam Mini 2 ou les Dash Cams 47, 57 et 67W bénéficiant d’un écran LCD deux pouces au dos et qui offrent en plus la fonction GPS2 pour localiser le lieu de l’incident et recevoir les alertes3 de conduite. Quel que soit le modèle, la vidéo HD offre des détails nets de jour comme de nuit grâce la technologie Garmin ClarityTM HDR (High Dynamic Range). Egalement intégrée à toutes les caméras embarquées, la commande vocale peut être activée à tout moment pour sauvegarder des vidéos, démarrer/arrêter l’enregistrement audio, prendre des photos et bien plus encore.

Les séquences vidéo sont automatiquement stockées dans le coffre-fort en ligne sécurisé Vault pendant 24 heures et avec la possibilité de stocker ces vidéos jusqu’à 30 jours. EN plus, les fonctions Parking Guard et Live View surveillent l’activité autour d’un véhicule garé et émettent des alertes en cas de détection d’incident. Quant au contrôle vocal, il offre l’option enregistrement audio désormais disponible en Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien et Suédois. Les alertes telles que les avertissements de collision avant et le franchissement de ligne blanche contribuent à une conduite plus sûre. Enfin, un double chargeur USB offre aux conducteurs un port de charge USB supplémentaire pour recharger les appareils électroniques plus rapidement.

La nouvelle gamme Garmin Dash Cam est vendue entre 129,99 € et 249,99€.