Garmin présente sa MARQ Captain American Magic Edition

Pour célébrer la 36e édition de la prestigieuse régate America’s Cup, Garmin dévoile la MARQ Captain American Magic Edition. Cette montre regroupe tradition et innovation, l’ADN même de la compétition nautique. Alliant esthétique inégalée, matériaux et technologies de pointe, la MARQ Captain American Magic Edition répondra aux aspirations des passionnés de nautisme, qu’ils aient remporté la coupe ou qu’ils soient simplement inspirés par ceux qui ont déjà réalisé cet exploit.

Fonctionnalités et performance

Développée avec American Magic, l’équipe de voile de renommée mondiale, la MARQ Captain American Magic Edition célèbre l’héritage de l’équipe à travers un objet résolument tourné vers la technologie, la performance sportive et l’exécution tactique. Cette tool watch nouvelle génération, haut de gamme et totalement unique, est dotée de nombreuses fonctionnalités nautiques avancées et intelligentes.

Sur l’America’s Cup, tout ajustement des voiles des bateaux doit être auto-alimenté. La puissance d’ajustement des voiles doit donc provenir de l’énergie déployée par l’équipe du bateau. L’équipage doit générer de la puissance, à la force des bras, pour faire fonctionner le système hydraulique. C’est ainsi que Garmin a développé en collaboration avec les coachs de l’équipe 2 nouvelles applications pour le « grinding » (moulinage de winch) On shore et Off shore. Ces applications permettent de simuler les conditions de course. La montre propose aussi un test de fitness et des exercices d’enchainements de grinding, pour garantir à l’équipage d’être prêt à relever tous les défis en mer.

La nouvelle MARQ intègre également de nombreux capteurs, dont la technologie cardio poignet et un Oxymètre de pouls1, pour suivre l’évolution de sa forme et de son bien-être. De plus, les athlètes disposent après leur activité physique d’un accès à un tableau de bord regroupant des métriques d’entraînement très avancées, dont notamment des dynamiques de course2, la VO2 Max ajustée qui prend en compte les variables de température et d’altitude, ainsi que des conseils de récupération.

La MARQ Captain American Magic Edition intègre la cartographie TopoActive Europe et prend en charge la cartographie marine BlueChart g33, la navigation par GPS, différents profils maritimes et les prévisions météo, y compris les alertes orage, les conditions au port d’attache et bien plus encore… De plus, couplée aux appareils de communication inReach®, la montre propose l’émission et la réception de messages par satellite, ainsi que la possibilité de lancer une alerte SOS4 quelle que soit sa position sur le globe.

Elle propose aussi un suivi quotidien de son activité et de son sommeil1. Elle permet également de recevoir ses E-mails, SMS et alertes depuis son smartphone iOS ou Android, propose un service de streaming de musique tels que Spotify, et est également équipée de la fonction de paiement sans contact Garmin Pay, bien pratique pour permettre de régler ses achats en toute sécurité d’un simple geste du poignet. Une occasion supplémentaire de montrer sa passion pour la voile, tout en profitant du confort moderne des dernières fonctionnalités connectées.

Taillée pour défier les éléments, la MARQ Captain American Magic Edition est dotée d’une batterie lithium-ion d’une autonomie remarquable allant jusqu’à 12 jours en mode smartwatch, 28 heures en mode GPS, 48 heures en mode UltraTrac et 9 heures en mode GPS avec lecture de musique.

Garmin MARQ Captain American Magic Edition, 1750 €