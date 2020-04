Garmin présente l’Approach Z82, un télémètre GPS laser haute précision

Garmin dévoile aujourd’hui l’Approach Z82, le télémètre laser GPS le plus précis jamais mis sur le marché. À tout moment, il donne accès à une position précise sur tous les parcours de golf du monde, grâce au positionnement GPS intégré. Il permet également de calculer des distances avec précision grâce à un dispositif de stabilisation de l’image avec Zoom x6 et des retours d’informations par vibration. Cet Approach Z82 est proposé à 649,99 €.

Les golfeurs peuvent calculer les scores et suivre les statistiques avec l’Approach Z82 en transmettant leurs cartes de score vers l’application gratuite Garmin Golf, un outil pratique qui conserve l’historique des statistiques du terrain, des classements et des cartes de score. Enfin, un golfeur qui égarerait son télémètre sur le parcours n’a plus rien à craindre : grâce à la nouvelle fonctionnalité Find My Garmin, il pourra retrouver facilement son appareil.

L’Approach Z82, bénéficie d’une autonomie allant jusqu’à 15 heures en une seule charge, l’idéal pour un week-end de golf. Son boîtier est solide et bénéficie d’une étanchéité IPX 7 jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes, permettant au golfeur de jouer sous la pluie et de rincer l’appareil après la partie.

L’Approach Z82 repère et mesure toutes les distances, jusqu’aux obstacles ou au drapeau, avec une précision de 25 cm. Conçu pour améliorer la prise en compte de la situation pour chaque coup sur le parcours, l’Approach Z82 propose des mesures précises pour orienter des swings allant de 25 cm à 411 mètres du drapeau. L’appareil offre de surcroît une cartographie 2-D CourseView en couleur, visualisable à travers l’objectif du viseur, sur plus de 41 000 parcours partout dans le monde. Grâce à un calcul amélioré des distances, les golfeurs pourront atteindre plus facilement le drapeau avec l’Approach Z82 qu’avec les modèles précédents.

L’Approach Z82 offre un système de télémétrie laser encore plus précis avec une nouvelle optique, pour toujours plus de performance. L’optique améliorée de l’Approach Z82 produit des images plus nettes et son viseur assure un meilleur dégagement oculaire de 6mm pour offrir un affichage clair des informations qui s’affichent dans le viseur. La fonctionnalité Viewfinder permet également aux golfeurs qui portent des lunettes de visionner l’ensemble de l’affichage grâce à un écran OLED haute résolution. En outre, Flag Finder permet de détecter le drapeau et confirme précisément sa distance exacte.

Le nouveau télémètre Approach Z82 se démarque par des détails supplémentaires sur les parcours, facilement visibles dans la vision périphérique de l’utilisateur. Grâce à l’assimilation de la technologie GPS et de la cartographie CourseView, une image 2D du trou se superpose dans le viseur, accompagnée de la distance jusqu’aux principaux obstacles et layups. Dès que l’Approach Z82 « verrouille » le drapeau, la carte zoome automatiquement sur le green en faisant apparaître un arc de mesure laser à la distance spécifiée. Cet arc signale aux golfeurs la position du drapeau par rapport à l’avant et l’arrière du green.

En affichant la distance et la vitesse du vent, l’Approach Z82 permet de choisir le bon club en toute connaissance de cause. De plus, grâce à la nouvelle fonctionnalité Hazard View, les golfeurs ont la possibilité de faire dérouler la liste des obstacles et de zoomer sur chacun d’entre eux pour accéder à des informations détaillées. Ils sauront ainsi à quoi correspondent les calculs de distance jusqu’à l’avant et l’arrière des obstacles – même lorsque ceux-ci ne sont pas visibles.

Le viseur propose de surcroît de nombreuses fonctionnalités que l’utilisateur peut activer ou désactiver en fonction de ses besoins du moment. En tirant parti de la fonction Distance PlaysLike, qui ajuste la distance en fonction du dénivelé du parcours, les joueurs peuvent interpréter la distance réelle du coup, compenser d’éventuels dénivelés afin de mesurer la distance réelle à parcourir. En outre, l’option PinPointer offre l’avantage décisif d’indiquer la direction du green quand vous jouez à l’aveugle. Le télémètre propose également le mode « tournoi », signalé grâce à un voyant visible sur l’appareil et approuvé par The R&A2. Cette option coupe les fonctions interdites en compétition tel que Pin Pointer et Plays Like Distance.