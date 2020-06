Garmin Marq Golfer : une montre connectée pour les passionnés de golf

Garmin dévoile sa nouvelle montre Marq Golfer, dernière-née de la collection de tool watches nouvelle génération Marq.

La Marq Golfer est une montre haut-de-gamme à porter sur le green et en dehors. Elle est composée de matériaux haut de gamme, utilisés dans l’univers de l’horlogerie de luxe. Un boîtier en titane, une lunette en céramique gravée des 18 trous du parcours, et un bracelet nylon en jacquard dans un dégradé de vert… Ces éléments qui rappellent sans conteste à la fois les codes de l’horlogerie et ceux du golf, séduiront tous les passionnés. Elle est également dotée d’un verre saphir bombé et d’un écran antireflet allumé en permanence.

En plus d’un design haut-de-gamme qui sublime le poignet tel un bijou, cette nouvelle venue dans la collection Marq, embarque les fonctionnalités d’une smartwatch ultra premium. En effet, le stockage de musique intégré, la solution de paiement sans contact1 Garmin Pay, les notifications intelligentes2 et le suivi d’activité quotidienne3, ainsi qu’un capteur de fréquence cardiaque et l’oxymètre de pouls Pulse Ox4 au poignet en font un outil connecté et innovant.

Cette montre de luxe ravira également tous les golfeurs grâce aux fonctionnalités dédiées au golf les plus avancées du marché. Equipée de données de plus de 41 000 parcours dans le monde et des cartes CourseView couleur affichées directement au poignet, la Marq Golfer permet à ses utilisateurs de déterminer facilement les distances en entrée, milieu et fond de green. Elle propose également de nombreuses autres fonctionnalités conçues pour améliorer la performance : Distance PlaysLike, pour ajuster la distance du coup en fonction des dénivelés, Hazard View qui permet aux golfeurs de visionner l’ensemble des obstacles sur la carte, et la fonction d’analyse de partie AutoShot pour mesurer et enregistrer la distance détectée des coups.

La Marq Golfer propose aussi un Caddie Virtuel qui tient compte de différents facteurs, comme la vitesse du vent, la difficulté du terrain et la performance du joueur, pour aider le golfeur à sélectionner le club le plus adapté à chaque coup.

Cette Marq Golfer est dotée d’une batterie lithium-ion interne rechargeable à l’autonomie allant jusqu’à 12 jours en mode smartwatch et 28 heures en mode GPS. Une unique charge suffit pour jouer jusqu’à 3 parties de golf consécutives !

Disponible fin Juin 2020, la Marq Golfer sera commercialisée à 1 850 €. www.garmin.com/marq