Garmin lance sa nouvelle Dash Cam Tandem

Garmin dévoile sa Dash Cam Tandem, la toute première caméra embarquée Garmin double objectif, conçue pour assurer une couverture vidéo complète grâce à deux lentilles au champ de vision de 180°. Les conducteurs pourront désormais enregistrer tout ce qui se passe sur la route et dans leur véhicule, de jour comme de nuit grâce à cette caméra embarquée nouvelle génération.

« La Dash Cam Tandem propose, à l’intérieur du véhicule, des enregistrements nocturnes d’une netteté inégalée par toute autre caméra de conduite sur le marché », explique Dan Bartel, Vice-président de Garmin en charge des ventes mondiales grand public, « Avec l’essor de services de covoiturages tels qu’Uber ou Blablacar , ainsi que les incidents qui peuvent survenir à l’intérieur des véhicules, il devient de plus en plus important pour les conducteurs de pouvoir compter sur une caméra, qui enregistre non seulement ce qui se passe sur la route, mais également ce qui pourrait se passer dans la voiture, et cela en continu. »

Fonctionnant en tandem, de jour comme de nuit, la lentille HD 1440p, orientée vers l’avant est dotée de la technologie HDR (High Dynamic Range) Garmin Clarity, qui capte des images parfaitement nettes, tandis que la lentille de vision nocturne, dirigée vers l’intérieur de la voiture, présente la nouvelle technologie exclusive NightGlo de Garmin pour enregistrer toute interaction entre le conducteur et les passagers, même la nuit.

Dash Cam Tandem Garmin, 349,99 €