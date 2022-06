Garmin Edge 1040, 100 heures de charge au guidon

Les cyclistes qui obtiennent leur dose quotidienne de vitamine D grâce aux rayons du soleil n’ont pas à s’inquiéter du fait que leur ordinateur de vélo manque d’énergie – du moins s’ils utilisent le Garmin Edge 1040. Le tout nouveau modèle est le premier à inclure l’énergie solaire, pour promettre jusqu’à 100 heures entre deux charges.

On retrouve ici la technologie Power Glass vue sur les montres de sport de Garmin, avec un écran de 3,5 pouces capable de récolter 42 minutes de conduite supplémentaires par heure, tant que vous roulez pendant que le soleil brille. Cela devrait suffire même aux stagiaires les plus engagés du Tour de France pour enregistrer leurs itinéraires.

L’Edge 1040 est disponible au prix de vente de 599,99€ et de 745,99€ pour la version Solar. Une version Pack avec ceinture cardio et capteur de cadence / vitesse est également disponible à 699,99€. Essentiellement une mise à jour du compteur GPS de vélo phare Edge 1030 Plus, le 1040 Solar apporte une nouvelle interface utilisateur à l’écran tactile, y compris une page d’accueil personnalisable. La vue récapitulative du trajet a été modifiée pour mettre les mesures importantes au premier plan, et les données de capacité de cyclisme mettent désormais en évidence les domaines sur lesquels se concentrer ou vous préparent pour un parcours particulier. Le retour d’effort en temps réel est également intégré, une fois associé à un capteur compatible.

Un nouveau processus de configuration devrait également vous permettre de monter plus rapidement sur votre vélo. Toute personne venant d’un ordinateur de vélo Edge précédent peut pré-remplir la plupart des paramètres en fonction des données enregistrées, et les profils d’activité peuvent être configurés sur un smartphone à l’aide de l’application Connect de Garmin.

Une autre nouveauté pour 22 est le positionnement par satellite GNSS multibande, qui devrait mieux fonctionner dans la nature que les modèles précédents.

Les passionnés de données apprécieront les informations de Firstbeat Analytics, y compris l’acclimatation en direct à la chaleur et à l’altitude, les notifications d’hydratation et l’ascension restante en suivant un parcours enregistré. La VO2 max, le temps de récupération et la charge d’entraînement sont tous affichés après la course. Les vététistes participent également à l’action, avec le nombre de sauts, la distance et le temps de suspension, tous enregistrés pour la postérité.