Garmin dévoile sa nouvelle montre « tactique », la Tactix Delta

Garmin dévoile aujourd’hui sa quatrième génération de montre GPS « tactiques » dans le cadre du salon Shot Show, qui se déroule à Las Vegas du 20 au 24 janvier. Conçue pour répondre aux normes militaires (MIL-STD-810), elle offre de nouvelles fonctions « tactiques » comme le mode furtif pour désactiver l’enregistrement et le partage de la géolocalisation, ainsi que le Kill Switch, bouton de « suppression d’urgence » qui permet de supprimer instantanément l’ensemble des données utilisateurs en cas de capture par l’ennemi.

« Conçue pour être robuste et pratique avec des boutons faciles à actionner – même en portant des gants – la nouvelle tactix Delta intègre des fonctionnalités « tactiques » dédiées telles que Jumpmaster, le mode furtif ou le double format de position GPS. La quatrième génération de montre tactix est ainsi livrée prête à l’action », détaille Dan Bartel, Vice-président en charge des ventes mondiales de Garmin. Avec son nouvel écran de 3,5 cm de diamètre, l’affichage est plus grand de 36% que sur les modèles tactix précédents. Parmi les autres nouvelles fonctions figurent l’ajout d’un dispositif de stockage de musique, de Garmin Pay et de fonctionnalités indispensables comme PacePro ou Power Manager.

Au quotidien, la tactix Delta permet aussi de télécharger et de stocker jusqu’à 2 000 chansons et de synchroniser des playlists via les services de streaming partenaires. La tactix Delta est disponible à 899,99 €