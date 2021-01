Garmin dévoile deux Lily pour les femmes connectées

Cool de choisir entre les modèles Classic et Sport, mais pourquoi ces couleurs ? Garmin ne fabrique pas de montre appelée Ian ou Gary, mais elle en a maintenant une appelée Lily – et cela signifie qu’elle est destinée aux femmes. Balayons quelques-uns des autres indices. Elle est plus petite, avec un boîtier de 34 mm et un bracelet de 14 mm, car c’est un fait bien connu que tous les hommes ont des poignets dignes de Stallone. Elle peut suivre cycle menstruel et la grossesse, et est disponible dans une gamme de couleurs baptisées Cream Gold et Midnight Orchid.

Mais étant donné que cette Lily suit votre respiration, votre fréquence cardiaque, votre pouls, votre stress et votre sommeil; qu’elle délivre les notifications de votre téléphone à votre poignet, comme toute autre montre intelligente signée Garmin, à quoi bon la cibler de cette manière ? Et pourquoi ne pas proposer la Lily dans des couleurs autres ? C’est juste une question ! Immédiatement disponibles, les la Lily Classic et la Lily Sport sont proposées à 250 € et 200 €.