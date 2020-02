Games Watch: les 5 meilleurs nouveaux jeux à sortir en février 2020

Voici les jeux console et PC qui vont faire parler d’eux ce mois-ci…

Même pendant les mois les plus calmes de l’année, des centaines de jeux sur consoles, PC et mobiles sortent. C’est de la folie. Compte tenu de cela, il peut être facile de passer à c$oté certaines magnifiques versions de jeu au milieu de la pile, mais ne vous inquiétez pas : nous sommes là pour vous aider. Voici les cinq jeux les plus brillants à l’horizon. Vous nous remercierez plus tard.

The Dark Crystal : Age of Resistance Tactics – 4 Février

Netflix a remporté un grand succès l’année dernière avec The Dark Crystal : Age of Resistance, une préquelle épisodique du classique de Jim Henson 1982, et nous allons maintenant voir si la franchise se traduit également par des jeux, avec l’adaptation stratégique au tour par tour de février. The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics cherche à adapter l’approche de Final Fantasy Tactics à la franchise fantastique, avec un mélange de personnages du film et de la série ainsi que des combats tactiques, des catégories d’emplois et d’autres complexités potentiellement intrigantes.

Plateformes : PS4, Xbox One, Switch, PC

Yakuza Remastered Collection – 11 Février

La série culte de Sega sur un gangster japonais a suscité un regain d’intérêt pour la génération actuelle, c’est pourquoi tous les jeux de dernière génération sont remasterisés pour PlayStation 4. Maintenant, enfin, tous les jeux Yakuza seront jouables sur le système.

La Yakuza Remastered Collection obtient une version physique le 11 février, comblant les lacunes deYakuza 3-5. Les deux premiers de ces jeux sont disponibles numériquement depuis l’année dernière, tandis que Yakuza 5 se déverrouille le même jour que la sortie physique.

Plateformes : PlayStation 4

Dreams – 14 Février

Media Molecule a créé l’un des plus grands succès sur PlayStation avec LittleBigPlanet, une création élégante basée sur une conception de plate-forme à défilement latéral. Maintenant, ils ont porté le concept à un nouveau niveau très ambitieux, avec Dreams.

Comme le montre l’accès anticipé ci-dessus, Dreams peut être utilisé pour créer à peu près n’importe quel type de jeu, grand ou petit – et recréer des jeux existants avec un degré de précision sidérant. Le déploiement progressif de l’accès anticipé a un peu atténué le buzz autour de cette version complète, mais nous sommes toujours ravis de creuser et de faire preuve de créativité.

Plateformes : PlayStation 4

Darksiders Genesis – 14 Février

La version PC est sortie en décembre, mais nous avons hâte de mettre la main sur Darksiders Genesis sur consoles ce mois-ci. Le dernière opus de la série abandonne l’approche à la troisième personne en faveur d’une conception coopérative, descendante et bidirectionnelle.

Avec War comme l’un des personnages jouables, c’est un retour à l’excellent jeu original tout en offrant une nouvelle expérience apparemment divertissante. Les critiques de la version PC étaient assez bonnes et les critiques des utilisateurs de Steam encore meilleures, donc les fans de la série ne voudront pas manquer celle-ci.

Plateformes : PS4, Xbox One, Switch

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle – 18 Février

En parlant des remasters Sega, la société a sorti une paire de jeux d’action brillants il y a dix ans, et maintenant les deux sont proposés ensemble dans un pack de deux : Bayonetta et Vanquish. Les deux viennent de chez PlatinumGames, Bayonetta étant un Devil May Cry avec une héroïne dont les cheveux peuvent attaquer les ennemis, et Vanquish un shooter de science-fiction intense avec beaucoup de glissements et de dynamitage (voir bande-annonce au dessus).

Plateformes : PS4, Xbox One