Gamel, des casques vélo lumineux et intelligents

Qui ne s’est jamais mis en danger à vélo, en tournant à gauche ou à droite sans prévenir ou presque ? Tendre le bras n’est pas toujours la panacée. Heureusement, Gamel a imaginé le premier casque de vélo lumineux et intelligent. Avec lui, il suffit de hocher la tête à gauche ou à droite pour activer le clignotant situé à l’arrière du casque. Vous freinez ? Pas de souci, votre feu stop s’allumera automatiquement pour éviter les collisions. Même en plein jour, les LEDs de ce casque proposent suffisamment de luminosité pour vous sentir plus en sécurité. Ce casque léger et design proposé en quatre coloris possède une autonomie d’une dizaine d’heures.

Conçue pour être facilement démontée et interchangée, l’électronique embarquée propose 3 modes de fonctionnement accessibles d’une simple pression : un diurne, limitant l’éclairage continu au feu arrière, un nocturne intégral et un nocturne clignotant, particulièrement adapté aux mauvaises conditions de visibilité.



Avec son autonomie de 10h, la majorité de ses utilisateurs n’aura besoin de le recharger qu’une fois par semaine. Son interface arrière accueille par ailleurs le connecteur aimanté compatible avec le câble USB fourni, le bouton d’allumage et de sélection de modes, ainsi qu’un témoin de batterie lumineux. Certifié IP55, le Gamel Remarquable est par ailleurs conçu pour résister aux intempéries.

Sur le plan de l’ergonomie, ce casque intègre notamment une boucle d’attache aimantée haut-de-gamme Fidlock, aussi pratique que sécuritaire. Sa structure en EPS et polycarbonate lui offre une protection à l’impact du meilleur niveau des meilleurs casques du marché et en dépit de sa technologie embarquée, l’ensemble n’excède pas 360 g sur la balance.

Ce premier modèle Games est proposé au financement participatif en quatre coloris sur la plateforme Kickstarter à 159 € au lieu de 249 €.

https://www.gamel-helmets.com/