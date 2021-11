Game & Watch : The Legend of Zelda, la légende de Zelda dans la poche

Voilà une console portable qui rend hommage à la licence culte de Nintendo. Il y a 35 ans, Nintendo créa un jeu mettant en scène un héros nommé Link. Lors de ses aventures, Link explora des donjons labyrinthiques, de mystérieux villages et même une île tropicale, tout cela en combattant les forces du mal, en évitant les pièges, en sauvant la Princesse Zelda des griffes de Ganon, et, à terme, en rétablissant la Triforce.

Désormais, grâce à la console Game & Watch: The Legend of Zelda, les accords de Zelda peuvent apprécier trois titres rétro et indémodables n’importe où, n’importe quand. Cette console portable propose les premiers titres de la série : The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link et la version Game Boy de The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Et, à l’image des Game & Watch classiques, la console inclut une horloge numérique inspirée de The Legend of Zelda, un minuteur interactif inspiré de Zelda II: The Adventure of Link, et une version de Vermin, le jeu classique Game & Watch… avec Link dans le rôle principal !

Game & Watch: The Legend of Zelda est disponible dès aujourd’hui dans la limite des stocks disponibles. Et elles vont partir vite…