Galaxy Z Flip : les 7 choses à savoir sur le futur smartphone pliant de Samsung

Les réactions au Galaxy Fold innovant de Samsung ont été pour le moins dubitatives… Beaucoup ont même qualifié le Fold de flop. Pourtant, Samsung n’est pas prêt pour autant à abandonner les smartphones pliables. Les fuites suggèrent que le prochain design pliable de l’entreprise fera ses débuts dans quelques semaines. La rumeur veut que le Galaxy Z Flip ressemble davantage au nouveau Motorola Razr – un téléphone très grand qui se replie dans un format plus convivial.

Quand le Samsung Galaxy Z Flip sort-il ?

Samsung a annoncé un événement Galaxy Unpacked pour le 11 février. Nous y verrons le Galaxy S20 (le successeur du S10) pour la première fois.

Des rumeurs tablent également sur le Galaxy Z Flip. Le leaker Max Weinbach de XDA Developers suggère que ce téléphone sera mis en vente très peu de temps après, le 14 février.

Combien coûtera le Samsung Galaxy Z Flip ?

Les smartphones pliables sont encore un nouveau concept, et ils sont très, très chers. Mais au moins, il semble que le Galaxy Z Flip ne sera pas aussi incroyablement cher que le Galaxy Fold. Weinbach table sur un prix d’environ 1300 $, soit environ 1 000 €.

À quoi ressemblera le Samsung Galaxy Z Flip ?

WinFuture, toujours fiable, propose un trésor de rendus apparemment officiels, qui montrent un téléphone pliable similaire à l’approche du Razr mais avec un style Samsung moderne. Le retour du smartphone à clapet, c’est tellement rétro-futuriste !

Lorsqu’il est ouvert, vous obtenez un énorme écran ultra-haut avec une découpe de caméra perforée de type Galaxy Note 10 en haut. Cependant, le cadre arrondi ressemble plus à un iPhone. À l’extérieur, le téléphone – qui semble être disponible en versions violette et noire – possède une paire de caméras et un petit écran de 1,06 pouces pour les notifications et l’affichage de l’heure. Tout compte fait, il est minimaliste mais nous ne pensons pas que ce soit une mauvaise chose.

Qu’en est-il de l’écran du Samsung Galaxy Z Flip ?

Toujours selon WinFuture, le Galaxy Z Flip a un écran “Infinity Flex” de 6,7 pouces de hauteur lorsqu’il est complètement déplié et a un rapport d’aspect stupéfiant de 22: 9 – ce qui le rend plus grand que les récents écrans Xperia de Sony, par exemple. Il ne sera pas aussi haute résolution que les dalles phares habituelles de Samsung. Mais en 1080p, il sera au moins plus net que ce que le nouveau Motorola Razr propose. WinFuture table vers une couverture “Ultra Thin Glass” pour l’écran au lieu du film du Galaxy Fold, ce qui, espérons-le, aidera à empêcher les imperfections visuelles de l’utilisation quotidienne.

Quelle sera la puissance du Samsung Galaxy Z Flip ?

Selon WinFuture, le Galaxy Z Flip devrait embarquer une puce Qualcomm Snapdragon 855+, à la pointe de la technologie du moment. Cependant, la ligne Galaxy S20 devrait inclure le nouveau Snapdragon 865, de sorte que le Z Flip pourrait être légèrement en retrait au moment de son lancement. Dans tous les cas, c’est une puce rapide, vous devez donc vous attendre à des performances stellaires et à de puissantes capacités de jeu. La RAM de 8 Go vous aidera également.

Quel type d’appareils photo le Samsung Galaxy Z Flip aura-t-il ?

Ne vous attendez pas à autant de caméras que la gamme Galaxy S20, selon les rendus : les images ici montrent deux caméras extérieures et une caméra selfie intégrée à l’écran. WinFuture affirme que les deux caméras extérieures sont des 12 Mégapixels, l’un standard (f / 1,8) et l’autre un ultra-grand angle à 123 degrés (f / 2,4). La caméra selfie est censée être à 10 MP avec mise au point automatique.

Y a-t-il autre chose à savoir sur le Samsung Galaxy Z Flip ?

Il y a quelques autres choses que nous avons glanées dans les rapports, y compris le manque de support 5G. Sa forme a apparemment entraîné une absence de port microSD pour le stockage extensible. Mais le stockage interne de 256 Go mentionné par WinFuture devrait faire l’affaire pour la plupart des utilisateurs. Ce rapport suggère également une capacité totale de batterie de 3300 mAh répartie entre plusieurs cellules, et que le capteur d’empreintes digitales sera sur le bouton d’alimentation latéral.