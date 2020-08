Samsung Unpacked 20 : tout ce que Samsung a annoncé

Même dans une année gâchée par une pandémie, août signifie l’arrivée d’un nouveau téléphone Galaxy Note avec stylet… comme des fuites le suggéraient depuis des mois et des mois. Mais ce n’est pas tout ce que Samsung a dévoilé aujourd’hui, avec deux nouveaux modèles de Galaxy Note 20 flanqués d’un autre téléphone super premium, de tablettes et de nouveaux joujoux portables. Voici tout ce que vous devez savoir sur la dernière collection d’appareils désirables de Samsung.

1) Galaxy Note 20 Ultra 5G

Il s’agit du dernier Galaxy Note et successeur du Note 10+ de l’année dernière, sans parler du Galaxy S20 Ultra de cette année. Ce smartphone haut de gamme possède un écran QHD + incurvé de 6,9 ​​pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, sans oublier un processeur phare Exynos 990 et de 12 Go de RAM. Il possède également le même type d’énorme capteur d’appareil photo principal de 108 Mégapixels aux côtés d’une paire de copains de 12 MP à l’arrière et d’une batterie robuste de 4500 mAh pour vous permettre de faire joujou toute la journée. Le Note 20 Ultra 5G sera disponible en Mystic Bronze, Mystic Black et Mystic White.

2) Galaxy Note 20

Comme l’année dernière, il existe un modèle Note «standard» qui n’est pas aussi extravagant – et cette fois-ci, Samsung a opté pour un écran plat, par opposition à l’alternative courbée sur le Note 20 Ultra 5G.

Cette dalle AMOLED 6,7 pouces est également limitée à la résolution FHD + et à un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz, ce qui devrait déranger certains fans de Samsung étant donné le prix de départ élevé.

Ce Galaxy Note 20 réduit également la RAM à 8 Go et perd la caméra principale 108 MP à l’arrière pour une configuration 12 MP / 64 MP / 12 MP, avec une batterie légèrement plus petite de 4300 mAh à bord. Il est disponible en vert mystique, bronze mystique et gris mystique, et les deux modèles Note 20 seront lancés le 21 août.

3) Galaxy Z Fold 2

Le Galaxy Fold est de retour avec plus qu’un simple «Z» et un «2». Ce combiné repensé offre des améliorations importantes, notamment des écrans presque bord à bord à la fois à l’extérieur et à l’intérieur. L’écran extérieur est un grand écran de 6,2 pouces, plutôt que l’étrange petit écran externe du Fold original, tandis que le plus grand écran de 7,6 pouces à l’intérieur de la tablette n’a plus de grand et gros module de caméra dans le coin supérieur droit.

Samsung affirme avoir travaillé avec Google et Microsoft pour essayer d’optimiser l’expérience du téléphone pliable pour cette deuxième tentative, proposée en Mystic Black et Mystic Bronze. Cependant, il n’y a pas de prix fixé pour cette suite, ni de date de sortie. Par ailleurs, existera également une édition limitée du Galaxy Z Fold 2 Thom Browne.

4) Galaxy Buds Live

Ne mangez pas ces haricots ! Ils peuvent ressembler à des bonbons brillants, mais les nouveaux Galaxy Buds Live de Samsung ne sont en fait que des écouteurs sans fil d’une conception unique, qui semblent s’intégrer confortablement dans vos oreilles.

Ils ne dépassent pas de vos oreilles, tandis qu’un haut-parleur de 12 mm et un conduit de basse offrent un son puissant, et qu’une suppression active du bruit empêche le monde extérieur de sortir. Voici donc la réponse de Samsung aux AirPods Pro d’Apple, à un prix beaucoup plus bas. Ils sont disponibles à partir du 21 août en Mystic Bronze, Mystic White et Mystic Black.

5) Galaxy Watch 3

L’une des meilleures montres intelligentes à ne pas être une Apple Watch est rafraîchie avec le lancement de la prochaine Galaxy Watch 3. Elle conserve le design unique de la lunette rotative de ses prédécesseurs, mais est plus mince et plus légère, tout en intégrant un écran plus grand et de nouveaux capteurs.

Cette Galaxy Watch 3 propose des fonctionnalités telles que les lecture du taux d’oxygène dans le sang, la détection des chutes, la surveillance de la pression artérielle et les lectures d’électrocardiogramme (ECG) dans les régions approuvées. Elle existe en 41 mm et 45 mm.

6) Galaxy Tab S7 et S7 +

La réponse de Samsung à l’iPad Pro ressemble toujours beaucoup à un iPad Pro… mais il y a des améliorations par rapport à la tablette de l’année dernière. Le Galaxy Tab S7 de 11 pouces et le Galaxy Tab S7 + 12,4 pouces seront livrés avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz comme la série Galaxy S20 et la Note 20 Ultra, vous offrant des animations fluides.

Le S Pen se connecte à l’arrière de la tablette et voit sa latence considérablement réduite par la mise en œuvre du taux de rafraîchissement de 120 Hz. Disponible en Mystic Bronze, Mystic Black et Mystic Silver, la Galaxy Tab S7 sera également disponible à partir du 21 août.