Galaxy Explorer, Château des chevaliers… Lego dévoile des ensembles rétro pour son 90e anniversaire

Dont une version moderne de l’épopée Galaxy Explorer de 1979…

Inspirés des ensembles classiques du passé de Lego, voici deux nouvelles constructions brillantes, y compris une version moderne d’un grand château Lego. Les deux ensembles sortiront le 1er août prochain pour célébrer le grand anniversaire de Lego.

Lego a dévoilé deux ensembles spéciaux pour célébrer son 90e anniversaire, tous deux inspirés des ensembles classiques du passé de Lego. Les fans de Lego ont précédemment voté sur leurs thèmes préférés pour ressusciter et le Galaxy Explorer et le château sont arrivés en tête de liste (ce qui est compréhensible !). Nous avons vu ces deux ensembles en vrai et ils sont juste top. Le merveilleux Galaxy Explorer 10497 est une reconstitution fidèle du 497 Galaxy Explorer de 1979 avec des briques Lego modernes, tandis que le château des chevaliers du lion 10305 est plus ce que vous feriez si vous vouliez créer la version parfaite d’un château Lego à l’ancienne.

En effet, il en propose beaucoup plus que l’un des châteaux classiques comme le château jaune des années 1970 ou le château du roi 6080 de 1984 (sur lequel cet ensemble est vaguement basé). Il se déplie comme vous vous en doutez et il foisonne détails. C’est presque une colonie médiévale complète ! Encore une fois, les concepteurs ont utilisé autant de pièces Lego modernes que possible pour un effet bluffant.

A noter que le Galaxy Explorer a été mis à l’échelle. Cela pourrait être un point un peu controversé car ces deux ensembles ne sont plus vraiment destinés aux enfants – les deux sont d’ailleurs marqués 18 ans et plus sur la boîte, ce qui est un peu dommage car contrairement à de nombreux ensembles de l’ancienne série Creator Expert, il n’y a aucune raison pour ne pas jouer, avec et aucune raison pour que les jeunes constructeurs ne puissent pas les assembler avec un peu de temps.