G-Shock présente sa première montre sport avec capteur de fréquence cardiaque, la G-Squad HR

G-Shock a dévoilé la G-Squad HR, une montre connectée pour le sport équipée d’un capteur de fréquence cardiaqueL La G-Squad HR est dotée de cinq capteurs. En plus du capteur optique qui mesure la fréquence cardiaque par le flux sanguin, quatre capteurs mesurent l’accélération (compteur de pas), la direction (boussole), la pression (altimètre / baromètre) et la température (thermomètre). La montre mesure également la distance parcourue, la vitesse, le rythme etc…

En plus du GPS, elle réceptionne des données des systèmes satellites GLONASS et Michibiki. La montre peut mesurer le VO2max (consommation maximale d’oxygène consommable par kilogramme de poids corporel en une minute ml/kg/min). En connectant la montre à une application dédiée sur smartphone, l’utilisateur peut avoir un suivi de ses données telles que les calories brûlées et les déplacements enregistrés.

Elle est résistante aux chocs et aux vibrations, étanche jusqu’à 200 mètres, avec Bluetooth smart économe en énergie permettant l’échange de données d’une simple pression. Le bracelet est adapté pour optimiser le confort et réduire la transpiration. Le cadran est étudié de sorte à faciliter l’utilisation de la montre, sans même avoir besoin de regarder les boutons. Ces derniers sont larges et antidérapants. L’arrière du boitier est incurvé et le bracelet uréthane souple offre plus de confort.

En plus de la charge rapide par USB, la montre fonctionne également à l’énergie solaire permettant une utilisation quotidienne avec la fonction de notification vibrante.

G-Shock G-Squad HR, 399 €