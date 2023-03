G-SHOCK présente sa nouvelle montre G-SQUAD connectée, la GBD-H2000

G-SHOCK présente sa nouvelle montre G-SQUAD connectée : plus légère et compacte, elle embarque la technologie POLAR.

Du cyclisme à la natation, en passant par la musculation ou encore la course à pieds, la GBD-H2000 (399€), pesant à peine 63 grammes s’adapte à tous types d’entraînements et de pratiques sportives. La montre est disponible en 4 déclinaisons.

Sur ce modèle, la lunette et le bracelet sont fabriqués dans un matériau écologique en résine biosourcée. L’utilisation de ressources organiques renouvelables telles que le ricin et le maïs permet de réduire l’empreinte écologique. Soutenir des modes de vie sains signifie également protéger l’environnement naturel dans lequel nous vivons.



Équipée d’une fonctionnalité GPS et de 6 capteurs lui permettant de couvrir une variété de mouvements, la GBD-H2000 est 38% plus légère que sa prédécesseur, la GBD-H1000. Cela est rendu possible grâce à un boîtier plus compact intégrant une antenne GPS, et dont le dos est renforcé en fibre de carbone. Cela participe également à un ajustement encore plus confortable au poignet. La nouvelle montre dispose d’un capteur optique pour mesurer la fréquence cardiaque, ainsi que d’une boussole, d’un capteur d’altitude/de pression atmosphérique, d’un capteur thermique, d’un accéléromètre et d’un gyroscope pour détecter les mouvements du corps.

La fonctionnalité GPS intégrée mesure la position, la distance et la vitesse de déplacement, autant d’éléments qui permettent de suivre une grande variété de mouvements en temps réel pendant l’activité physique.

La GBD-H2000 affiche les performances et la condition physique actuelles, sur la base de l’analyse de diverses données mesurées en temps réel, dans un format facile à lire. Elle utilise la bibliothèque POLAR®, une base de données connue pour l’analyse de l’entraînement axée sur la fréquence cardiaque. S’entraîner de manière efficace et efficiente est alors possible grâce à des résultats d’analyse scientifiquement étayés et très fiables.



Couplée à l’utilisation de l’application CASIO WATCHES, l’utilisateur peut alors avoir accès à ses données d’entraînement plus en détails, telles que le suivi GPS, le moniteur de fréquence cardiaque, ainsi que les fonctions intelligentes telles que les notifications et le compteur de pas.

L’affichage de l’heure est alimenté uniquement par la charge solaire, même lorsque la batterie est faible.