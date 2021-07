G-SHOCK lance une nouvelle version métal de sa GA-2100 iconique

Dans la lignée de la GA-2100, G-SHOCK dévoile son nouveau modèle GM-2100. La version en métal du boîtier octogonal est véritablement la version premium du boîtier 2100.

Sortie en 2019, la GA-2100 a hérité du concept de la DW-5000C, la toute première G-SHOCK avec affichage à la fois numérique et analogique. Cette version en total résine avec son boîtier fin et octogonal ainsi que son look minimaliste font de la GA-2100 la nouvelle tendance horlogère chez les 15-30 ans et les millenials. Et pas seulement !



La GM-2100 possède une lunette arrondie sur sa partie haute et un métal légèrement poli qui renforce ce côté premium. Des déclinaisons de boîtier gris bleu IP (GM-2100N) et gris foncé IP (GM-2100B) sont proposés afin de séduire le plus grand nombre. Les cadrans sont plaqués par ionisation et sont disponibles en plusieurs coloris : bleu marine, vert et rouge.

Le bracelet en résine texturée vient parfaire le look de la GM-2100, tout en respectant le design et le coloris.

G-SHOCK GM-2100, 199 € à 219 € En vente exclusivement au G-SHOCK store Paris/Marais et sur le site g-shock.fr